Характер лидера. Байер — Штутгарт 3:2. Видео голов и обзор матча

"Байер" в четвертьфинале Кубка Германии имел много проблем со "Штутгартом", но в решающие минуты собрался и вырвал победу благодаря голу своего капитана.

Победа "Фармацевтов" означает, что они продолжают борьбу за требл — напомним, команда Хаби Алонсо также выиграла группу в ЛЕ и сенсационно опережает "Баварию" после 20 туров Бундеслиги.

1/4 финала Кубка Германии. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Штутгарт" - 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Та, 90 — Антон, 11, Фюрих, 58