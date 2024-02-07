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Характер лидера. Байер — Штутгарт 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Фармацевты" все еще борются за три трофея

Характер лидера. Байер — Штутгарт 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

UA-Футбол
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"Байер" в четвертьфинале Кубка Германии имел много проблем со "Штутгартом", но в решающие минуты собрался и вырвал победу благодаря голу своего капитана.

Победа "Фармацевтов" означает, что они продолжают борьбу за требл — напомним, команда Хаби Алонсо также выиграла группу в ЛЕ и сенсационно опережает "Баварию" после 20 туров Бундеслиги.

1/4 финала Кубка Германии. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Штутгарт" - 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Та, 90 — Антон, 11, Фюрих, 58

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