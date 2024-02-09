Кейн: Я чётко дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн заявил о желании завоевать свой первый трофей на клубном уровне.

"Я чётко дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, и это одна из тех вещей, которых мне пока что не хватает в карьере. Как всегда, я буду стараться продолжать скромно выполнять свою работу и делать всё возможное для команды. Надеюсь, в субботу мы сможем победить", — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, Кейн перешёл в "Баварию" из "Тоттенхэма" прошлым летом за 105 миллионов евро. На счету форварда в текущем сезоне 28 голов и 8 ассистов в 27 матчах за мюнхенский клуб.

Поединок "Баварии" против "Байера" в рамках 21-го тура Бундеслиги состоится завтра, 10 февраля, в 19:30 по киевскому времени.