Ули Хенесс: За отличный футбол трофеи не дают

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о лидерстве "Байера" в чемпионате Германии:

"Байер" показывает отличный футбол, но за это трофеи не дают. "Бавария" провела много хороших матчей. Также "Бавария" проделала выдающуюся работу в первом матче, в Мюнхене, против Леверкузена (2:2)".

Leverkusen playing the most attractive football in the country?



Uli Hoeneß: "Well, they're probably playing the best football, but there's no title for that."



• What about your team?



Hoeneß: "We also played very good games. I'm thinking of the game in Dortmund. I think of the… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2024

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Напомним, сегодня "Байер" у себя дома примет "Баварию", матч начнется в 19:30. Сейчас "Байер" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, а "Бавария" занимает второе место, отставая от лидера на два очка.