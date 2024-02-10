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Ули Хенесс: За отличный футбол трофеи не дают

Германия
Обновлено

Верит в победу Баварии в сегодняшнем матче

Ули Хенесс: За отличный футбол трофеи не дают

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о лидерстве "Байера" в чемпионате Германии:

"Байер" показывает отличный футбол, но за это трофеи не дают. "Бавария" провела много хороших матчей. Также "Бавария" проделала выдающуюся работу в первом матче, в Мюнхене, против Леверкузена (2:2)".

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Напомним, сегодня "Байер" у себя дома примет "Баварию", матч начнется в 19:30. Сейчас "Байер" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, а "Бавария" занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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