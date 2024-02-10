Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ули Хенесс: За отличный футбол трофеи не дают
Верит в победу Баварии в сегодняшнем матче
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о лидерстве "Байера" в чемпионате Германии:
"Байер" показывает отличный футбол, но за это трофеи не дают. "Бавария" провела много хороших матчей. Также "Бавария" проделала выдающуюся работу в первом матче, в Мюнхене, против Леверкузена (2:2)".
Leverkusen playing the most attractive football in the country?— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2024
Uli Hoeneß: "Well, they're probably playing the best football, but there's no title for that."
• What about your team?
Hoeneß: "We also played very good games. I'm thinking of the game in Dortmund. I think of the…
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, сегодня "Байер" у себя дома примет "Баварию", матч начнется в 19:30. Сейчас "Байер" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, а "Бавария" занимает второе место, отставая от лидера на два очка.
Популярное сейчас
- Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля
- Ювентус, Милан и Интер объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А
- Таловеров: Планирую подать вид на жительство в Чехии, но вижу себя только в футболке сборной Украины
- Звено между роттен и фармацевтами: 7 звездных игроков, выступавших в Байере и Баварии
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО