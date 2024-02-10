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Эксперт: Стиль Алонсо полностью подойдет Ливерпулю

Германия
Обновлено

Карл-Хайнц Ридле положительно смотрит на то, чтобы Хаби Алонсо возглавил Ливерпуль

Эксперт: Стиль Алонсо полностью подойдет Ливерпулю

Bundesliga

Новина українською

Бывший нападающий сборной Германии и "Ливерпуля", а ныне посол дортмундской "Боруссии" Карл-Хайнц Ридле поделился своим мнением о том, почему Хаби Алонсо - идеальный тренер для "Ливерпуля":

"Хаби делает невероятную работу. Я никогда не видел, чтобы "Байер" играл так, как играет сейчас. Стиль игры Алонсо полностью подойдет "Ливерпулю", он, как и Клопп любит играть контратаками. Я не знаю, какие у него планы относительно своего будущего, но если он станет тренером Ливерпуля, это будет просто фантастически".

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Напомним, исходя из слухов в СМИ, "Ливерпуль" уже связался с 42-летним специалистом.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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