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Эксперт: Стиль Алонсо полностью подойдет Ливерпулю
Карл-Хайнц Ридле положительно смотрит на то, чтобы Хаби Алонсо возглавил Ливерпуль
Bundesliga
Бывший нападающий сборной Германии и "Ливерпуля", а ныне посол дортмундской "Боруссии" Карл-Хайнц Ридле поделился своим мнением о том, почему Хаби Алонсо - идеальный тренер для "Ливерпуля":
"Хаби делает невероятную работу. Я никогда не видел, чтобы "Байер" играл так, как играет сейчас. Стиль игры Алонсо полностью подойдет "Ливерпулю", он, как и Клопп любит играть контратаками. Я не знаю, какие у него планы относительно своего будущего, но если он станет тренером Ливерпуля, это будет просто фантастически".
Напомним, исходя из слухов в СМИ, "Ливерпуль" уже связался с 42-летним специалистом.
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