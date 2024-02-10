Бундеслига. Взлёт Хайденхайма, затяжное падение РБ Лейпцига и недостаточный гений Гётце

Бундеслига, 21-й тур

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – РБ Лейпциг 2:2

Голы: Титц 35, Демирович 60 – Опенда 39, Шешко 52

Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Йенсен (Энгельс, 68), Якич, Реджбечай, Варгас (Майер, 83), Демирович, Титц (Пеп Мас, 68)

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс, Орбан (Симакан, 68), Клостерманн, Раум, Кампль (Зайвальд, 68), Шлагер, Ольмо (Элмаз, 68), Симонс (Баумгартнер, 84), Опенда, Шешко (Поульсен, 72)

3 поражения в 3 стартовых матчах нового года здорово ударили по уверенности "РБ Лейпцига" и их шансам на финиш в топ-4. И Марко Розе поспешил искать решения проблем в реализации и в надёжности защиты. В первом вопросе прогресс заметен, а вот по второму остаются серьёзные опасения.

Против "Аугсбурга" второй тур кряду за Лейпциг забили Беньямин Шешко и Лои Опенда, словенец и вовсе забил в третьем подряд. Оба мяча были забиты с качественных фланговых навесов породистыми ударами головой. Это и есть ответ Розе на проблемы в позиционной атаке – новая пара форвардов, плюс ширина атаки благодаря частым подключениям Раума (3 ассиста в 3 турах).

А вот с обороной проблемы остаются, особенно при переходе из атаки в оборону. Потому "Аугсбург" тоже не прозябал. Блистательный Демирович после дубля "Баварии" и гола "Бохуму" зарядил пушку в ворота Гулачи со скоростью 109 км/час. Плюс наконец отличился Титц, гений подыгрыша Бундеслиги, который часто остаётся в тени своего гораздо более результативного партнёра.

Бремен, Везерштадион

Вердер – Хайденхайм 1:2

Голы: Мэлоуни 12, Бесте 18 – Шмид 19

Вердер: Цеттерер, Агу (Ковнацки, 87), Юнг, Штарк (Малатини, 41), Фридль, Деман (Борре, 66), Линен (Альверо, 87), Стаге, Шмид, Нджинма (Вольтемаде, 66), Дукш

Хайденхайм: Мюллер, Траоре (Зирслебен, 90), Майнка, Гимбер, Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Шиммер, 89), Шеппнер, Кляйндинст (Бек, 46), Динкчи (Тойеркауф, 81), Пирингер (Зесса, 81)

В Бремене прошла встреча двух самых симпатичных андердогов Бундеслиги – "Вердера" и "Хайденхайма". Первые – самые большие любители поатаковать во второй половине таблицы. Вторые вообще обнаглели, и несмотря на статус абсолютного новичка элиты 7 матчей не уступают, совмещая результат с ярким футболом.

Соперники ожидания оправдали. Но так разошлись в дебюте, что потом долго снова приходили в себя. "Хайденхайм" в первые 18 минут забил с корнера, а затем с контратаки – хозяева забыли о самом быстром игроке Бундеслиги Эрене Динкчи, сделавшего гол для Бесте (1+1). Но в ответной же атаке "Вердер" отыграл один – теперь уже гости забыли о миниатюрном Романо Шмиде в своей штрафной.

Следующие 70 минут – попытки "Вердера" отыграться с реальными шансами на ответный мяч, а то и больше. И ещё более опасные быстрые выпады "Хайденхайма". Но вот с голами у команд так больше и не сложилось.

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Бохум 1:1

Голы: Мармуш 14 – Брошински 17

Айнтрахт: Граль, Бута, Кох, Пачо, Макс (Баум, 84), Гетце, Схири, Ларссон (ван де Бек, 21; Роде, 84), Шаиби, Мармуш (Экитик, 65), Кнауфф (Баойя, 84)

Бохум: Риманн, Эрманн, Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Беро, Остерхаге, Лосилла, Штегер, Асано (Антви-Аджей, 71), Брошински

По схожему сценарию прошла и встреча "Айнтрахта" с "Бохумом". "Орлы" быстро открыли счёт: Марио Гётце роскошной передачей запустил в прорыв Шаиби, который ассистировал Мармушу. Но уже в ответной атаке Брошински нагло прошёл двоих и после рикошета запихнул мяч в сетку. И несмотря на все старания сторон и явный перевес хозяев, счёт с мёртвой точки больше не сдвигался.

Снова отмечаем трансформацию Гётце в немецкого реджисту. Но на гении Марио держится слишком многое. Топмёллера можно и нужно хвалить за блестящую работы "Айнтрахта" без мяча. Но при встречах с наглыми андердогами вроде "Бохума" их тяга к балансу и медлительность часто стоит потерь очков. Неугомонный "Бохум" своей интенсивностью просто не дал "Айнтрахту" играть в их неспешный и просчитанный футбол.

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Дармштадт 0:0

Боруссия М: Николас, Эльведи, Вебер (Скалли, 72), Итакура, Нетц, Онора (Херрманн, 72), Вайгль, Нойхаус (Райтц, 72), Коне, Хак (Нгуму, 58), Сьебатшо (Плеа, 45)

Дармштадт: Шуэн, Бадер (Нюрнбергер, 79), Циммерманн (Мюллер, 67), Маглица, Гьясула, Карич, Холланд, Мелем (Юстван, 67), Франьич (Мюллер, 12), Скарке, Польтер (Вильхельмссон, 67)

После двух припаркованных автобусов против лидеров Бундеслиги "Боруссия" Менхенгладбах словно забыла перестроиться при встрече с главным аутсайдером элиты. Судьба вернула подопечным Джерардо Сеаоне должок – "Дармштадт" припарковал такой же дырявый автобус, как и Гладбах против "Байера" 2 недели назад.

И как и леверкузенцы, "Боруссия" этими дырами не воспользовалась. Иронично. Две худшие обороны Бундеслиги (90 пропущенных на двоих за 20 туров) забить друг другу не смогли. 0:0.

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Вольфсбург 1:0

Гол: Дуки 45+24

Унион: Реннов, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гозенс (Руссийон, 82), Крал (Йеккель, 81), Хедира, Тузар, Шафер (Лаидуни, 59), Фолланд (Ааронсон, 59), Холлербах (Кауфманн, 70)

Вольфсбург: Перван, Мэле, Лакруа, Йенц (Цезигер, 46), Рожерио (Сарр, 80), Маер (Баку, 74), Паредес (Черны, 74), Арнольд, Сванберг (Герхардт, 80), Беренс, Винд

Протесты болельщиков привели к невероятным 27-ми добавленным к первому тайму минутам в матче "Униона" и "Вольфсбурга". Пожалуй, это и было самым интересным событием встречи в Берлине. Вялая атака "Униона" выжала гол с углового на 24-й компенсированной.

Убогий "Вольфсбург" так и не нашёл чем прошить оборону "железных", далёкую об идеалов надёжности образца былых лет. Шестой матч "Волков" подряд без побед в Бундеслиге, 1 победа в 10 последних играх во всех турнирах, 2 победы в 14 в Бундеслиги, включая дикий отскок от "РБ Лейпцига". Может наконец пришло время попрощаться с Нико Ковачем?