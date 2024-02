Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии - источник

Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, португальский специалист уже ранее "заигрывал" с возможностью возглавить "Баварию", а сейчас намерен добавить к коллекции национальных трофеев европейских стран (Португалии, Англии, Италии и Испании) ещё и немецкий титул.

Моуриньо остался без работы после увольнения из итальянской "Ромы" в январе этого года.

Контракт Томаса Тухеля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025-го.

José Mourinho is learning German. He has flirted with the Manager-Job at FC Bayern already in the past. He would appreciate to win after the Portuguese, Italian, English and Spanish also the German Championship