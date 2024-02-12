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Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии - источник

Германия

Португалец не намерен останавливаться

Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, португальский специалист уже ранее "заигрывал" с возможностью возглавить "Баварию", а сейчас намерен добавить к коллекции национальных трофеев европейских стран (Португалии, Англии, Италии и Испании) ещё и немецкий титул.

Моуриньо остался без работы после увольнения из итальянской "Ромы" в январе этого года.

Контракт Томаса Тухеля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025-го.

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Источник:
Falk
Опубликовал: Александр Бураков
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