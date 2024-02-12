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Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии - источник
Португалец не намерен останавливаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По данным источника, португальский специалист уже ранее "заигрывал" с возможностью возглавить "Баварию", а сейчас намерен добавить к коллекции национальных трофеев европейских стран (Португалии, Англии, Италии и Испании) ещё и немецкий титул.
Моуриньо остался без работы после увольнения из итальянской "Ромы" в январе этого года.
Контракт Томаса Тухеля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025-го.
José Mourinho is learning German. He has flirted with the Manager-Job at FC Bayern already in the past. He would appreciate to win after the Portuguese, Italian, English and Spanish also the German Championship— Christian Falk (@cfbayern) February 11, 2024
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