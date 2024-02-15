  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет опередить Ливерпуль и договориться с действующим тренером Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет опередить Ливерпуль и договориться с действующим тренером Байера

Германия
Обновлено

Хаби Алонсо заинтересовал два топ-клуба

Бавария хочет опередить Ливерпуль и договориться с действующим тренером Байера

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

Новина українською

Растет вероятность того, что мюнхенская "Бавария" расстанется с главным тренером Тухелем летом. Немцы разочарованы последними результатами Томаса, и хотя контракт тренера действует до 2025 года, клуб рассматривает варианты его замены.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Немецкий гранд хочет опередить "Ливерпуль" и договориться с действующим тренером "Байера" Хаби Алонсо, чтобы он возглавил их команду.

42-летний испанец привлек внимание многих клубов своей тактикой и стилем игры. Его успех в Леверкузене, где он провел 31-матчевую беспроигрышную серию, впечатляет.

Читайте такжеМюнхен в кризисе. Лацио — Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Харри Кейн - о неудачных результатах Баварии: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность
yellow-arrow
Антонио Конте - о Харри Кейне: Он один из лучших, с кем я работал
yellow-arrow
Стали известны даты полуфинальных матчей кубка Германии
Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Томас Тухель Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости