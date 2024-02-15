Бавария хочет опередить Ливерпуль и договориться с действующим тренером Байера

Растет вероятность того, что мюнхенская "Бавария" расстанется с главным тренером Тухелем летом. Немцы разочарованы последними результатами Томаса, и хотя контракт тренера действует до 2025 года, клуб рассматривает варианты его замены.

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Немецкий гранд хочет опередить "Ливерпуль" и договориться с действующим тренером "Байера" Хаби Алонсо, чтобы он возглавил их команду.

42-летний испанец привлек внимание многих клубов своей тактикой и стилем игры. Его успех в Леверкузене, где он провел 31-матчевую беспроигрышную серию, впечатляет.