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Бавария хочет опередить Ливерпуль и договориться с действующим тренером Байера
Хаби Алонсо заинтересовал два топ-клуба
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Растет вероятность того, что мюнхенская "Бавария" расстанется с главным тренером Тухелем летом. Немцы разочарованы последними результатами Томаса, и хотя контракт тренера действует до 2025 года, клуб рассматривает варианты его замены.
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Немецкий гранд хочет опередить "Ливерпуль" и договориться с действующим тренером "Байера" Хаби Алонсо, чтобы он возглавил их команду.
42-летний испанец привлек внимание многих клубов своей тактикой и стилем игры. Его успех в Леверкузене, где он провел 31-матчевую беспроигрышную серию, впечатляет.
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