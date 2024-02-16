Новый защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

На тренировке защитник "Баварии" Саша Бои получил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

Сегодня, 16 февраля, игрок прошел медицинское обследование. По результатам осмотра 23-летний француз выбыл на несколько недель.

Саша присоединился к "Баварии" в январе 2024 года из "Галатасарая". Бои в Бундеслиге сыграл 2 матча и не отметился никакими результативными действиями.