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Новый защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Плохие новости для Баварии
transfermarkt
На тренировке защитник "Баварии" Саша Бои получил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.
Сегодня, 16 февраля, игрок прошел медицинское обследование. По результатам осмотра 23-летний француз выбыл на несколько недель.
Саша присоединился к "Баварии" в январе 2024 года из "Галатасарая". Бои в Бундеслиге сыграл 2 матча и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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