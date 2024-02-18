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"Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах": Тухель странно высказался о Кейне
Решил пошутить?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал игру нападающего команды Харри Кейна.
“Харри недоволен связью между партнерами во время матчей. Мы также
Кейн отлично действует на тренировках, каждый его удар по воротам получается невероятным. Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах. Но мы работаем над этим”, – сказал Тухель.
В текущем сезоне Кейн провел 29 матчей в составе "Баварии", отличившись 28 голами и восемью ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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