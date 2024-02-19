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Бавария видит в Хабе Алонсо приоритетную кандидатуру на замену Тухелю

Германия

Наставник Байера основной кандидат у мюнхенцев

Бавария видит в Хабе Алонсо приоритетную кандидатуру на замену Тухелю

Фото: bayer04.de / Автор невідомий

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В случае увольнения Томаса Тухеля из "Баварии" мюнхенцы пригласят на должность главного тренера Хаби Алонсо, который сейчас тренирует "Байер", сообщает издание The Athletic.

По информации источника, прямо сейчас испанский специалист является кандидатом номер один на смену Тухелю. Отмечается при этом, что спешить с увольнением Тухеля боссы "Баварии" не планируют. Напомним, ранее сообщалось, что Томаса могут уволить, если мюнхенцы проиграют "РБ Лейпциг" в матче 23-го тура Бундеслиги.

После 22 туров чемпионата Германии нынешнего сезона "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского "Байера" на восемь очков. Игра с "РБ Лейпциг" состоится в субботу, 24 февраля.

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Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Томас Тухель
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Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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