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Форвард Айнтрахта в третий раз за пять лет получил тяжелую травму колена
Плохие новости для немецкого клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, который сейчас выступает во франкфуртском "Айнтрахте" на правах аренды, снова получил травму.
26-летний австриец в третий раз за пять лет разорвал крестообразную связку.
Калайджич получил повреждение в воскресной выездной игре против "Фрайбурга", игрок выбыл на неопределенный срок.
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