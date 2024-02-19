Форвард Айнтрахта в третий раз за пять лет получил тяжелую травму колена

Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, который сейчас выступает во франкфуртском "Айнтрахте" на правах аренды, снова получил травму.

26-летний австриец в третий раз за пять лет разорвал крестообразную связку.

Калайджич получил повреждение в воскресной выездной игре против "Фрайбурга", игрок выбыл на неопределенный срок.