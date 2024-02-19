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Форвард Айнтрахта в третий раз за пять лет получил тяжелую травму колена

Германия
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Плохие новости для немецкого клуба

Форвард Айнтрахта в третий раз за пять лет получил тяжелую травму колена

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, который сейчас выступает во франкфуртском "Айнтрахте" на правах аренды, снова получил травму.

26-летний австриец в третий раз за пять лет разорвал крестообразную связку.

Калайджич получил повреждение в воскресной выездной игре против "Фрайбурга", игрок выбыл на неопределенный срок.

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Вулверхэмптон Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Фрайбург Саша Калайджич
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Источник:
Еintracht
Опубликовал: Екатерина Власова
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