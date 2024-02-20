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Илкай Гюндоган - о Тухеле: Бавария на самом деле имеет одного из лучших тренеров в Европе.
Гюндоган поделился своими мыслями
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Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался о главном тренере мюнхенской "Баварии".
"Для меня очень странно, что клуб сейчас имеет такие трудности с Томасом Тухелем, они на самом деле имеют одного из лучших тренеров в Европе. Я могу сказать о нем только положительные вещи со времен нашей совместной работы в "Боруссии Д". Он тактик и очень честный, открытый человек. Я лично очень хорошо с ним ладил".
Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и имеют 50 баллов.
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