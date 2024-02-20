Тони Кроос вскоре сообщит о том, вернется ли он в сборную Германии

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос до мартовской международной паузы сообщит о своем решении относительно того, вернется ли он в сборную Германии.

Если 34-летний игрок решит вернуться, главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн с радостью включит его в состав на матчи против Франции и Нидерландов, которые состоятся 23 и 26 марта соответственно.

Тони Кроос объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии в 2021 году.