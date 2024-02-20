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Тони Кроос вскоре сообщит о том, вернется ли он в сборную Германии
Игрок мадридского Реала вскоре сообщит о своем решении
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос до мартовской международной паузы сообщит о своем решении относительно того, вернется ли он в сборную Германии.
Если 34-летний игрок решит вернуться, главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн с радостью включит его в состав на матчи против Франции и Нидерландов, которые состоятся 23 и 26 марта соответственно.
Тони Кроос объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии в 2021 году.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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