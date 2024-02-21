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Бавария собирается провести большую чистку состава после окончания сезона. Вне зоны риска всего 4 игрока
Грядут большие перемены
CGTN
Мюнхенская "Бавария" рискует провести первый сезон без титулов за последние двенадцать лет. В связи с этим руководство "красной машины" намерено провести большую чистку в составе клуба.
Ожидается, что кардинальным изменением состава в летнее трансферное окно займётся новый спортивный директор шестикратных чемпионов Европы - Макс Эберл. Специалист вступит в должность в начале марта.
В число неприкасаемых игроков входят Харри Кейн, Томас Мюллер, Мануэль Нойер и Джамал Мусиала.
Напомним, "Бавария" занимает второе месте в Бундеслиге, уступая лидирующему "Байеру" 8 очков. Кроме того, в ноябре "красные" покинули Кубок Германии во втором круге турнира, и находятся на грани вылета из Лиги чемпионов после поражения в первом матче 1/8 финала от "Лацио" (0:1).
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