Лотар Маттеус: Баварии не хватает лидеров на поле

Экс-защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о проблемах своего бывшего клуба в текущем сезона.

"Бавария" представляет собой команду, которая не только успешна, но и хочет играть в привлекательный футбол. Но где лидеры в этой команде? Нойер может быть в этой роли, Кейн пришел шесть месяцев назад, и уже лидер клуба. Но а дальше? Кто лидер в защите, полузащите? Кажется, будто не хватает явных лидеров. Этот сезон сложился не так, как предыдущие. Хоть и было набрано много очков, которые в другие годы стали бы победными, в целом игра "Баварии" не достигла того уровня, который мы видели в предыдущие годы", - приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.