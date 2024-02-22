  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лотар Маттеус: Баварии не хватает лидеров на поле
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лотар Маттеус: Баварии не хватает лидеров на поле

Германия

Легенда немецкого футбола поговорил о причинах спада мюнхенцев

Лотар Маттеус: Баварии не хватает лидеров на поле

Getty Images

Новина українською

Экс-защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о проблемах своего бывшего клуба в текущем сезона.

"Бавария" представляет собой команду, которая не только успешна, но и хочет играть в привлекательный футбол. Но где лидеры в этой команде? Нойер может быть в этой роли, Кейн пришел шесть месяцев назад, и уже лидер клуба. Но а дальше? Кто лидер в защите, полузащите? Кажется, будто не хватает явных лидеров. Этот сезон сложился не так, как предыдущие. Хоть и было набрано много очков, которые в другие годы стали бы победными, в целом игра "Баварии" не достигла того уровня, который мы видели в предыдущие годы", - приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.

Напомним, вчера стало известно о прекращении сотрудничества "Баварии" с нынешним наставником команды Томас Тухелем летом этого года.

По теме
yellow-arrow
Виртц хочет остаться в Байере до 2025 года, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов
yellow-arrow
Главный тренер мюнхенской Баварии хочет снова вернуться в Англию
yellow-arrow
Бывший тренер Манчестер Юнайтед готов возглавить Баварию после ухода Тухеля
Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости