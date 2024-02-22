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Лотар Маттеус: Баварии не хватает лидеров на поле
Легенда немецкого футбола поговорил о причинах спада мюнхенцев
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Экс-защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о проблемах своего бывшего клуба в текущем сезона.
"Бавария" представляет собой команду, которая не только успешна, но и хочет играть в привлекательный футбол. Но где лидеры в этой команде? Нойер может быть в этой роли, Кейн пришел шесть месяцев назад, и уже лидер клуба. Но а дальше? Кто лидер в защите, полузащите? Кажется, будто не хватает явных лидеров. Этот сезон сложился не так, как предыдущие. Хоть и было набрано много очков, которые в другие годы стали бы победными, в целом игра "Баварии" не достигла того уровня, который мы видели в предыдущие годы", - приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.
Напомним, вчера
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