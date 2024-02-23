Для Хаби Алонсо приоритетный вариант продолжения карьеры - Ливерпуль

Хаби Алонсо предпочитает поработать в "Ливерпуле" в случае ухода из "Байера".

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" и "Бавария" заинтересованы в назначении 42-летнего специалиста на должность главного тренера перед следующим сезоном.

По информации Sky Sport, лучшим местом работы для Алонсо в случае ухода из "Байера" является английский клуб. За ним следует "Реал", третью строчку в условном рейтинге занимает "Бавария". Ранее Хаби играл за все эти клубы.

При этом тренер может остаться в Леверкузене еще на один сезон.

"Он хочет сыграть со своей командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Алонсо благодарен клубу, и болельщики любят его", - сказал журналист Марлон Ирлбахер.