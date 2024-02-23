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Для Хаби Алонсо приоритетный вариант продолжения карьеры - Ливерпуль
Испанский тренер может продолжить карьеру в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хаби Алонсо предпочитает поработать в "Ливерпуле" в случае ухода из "Байера".
Ранее стало известно, что "Ливерпуль" и "Бавария" заинтересованы в назначении 42-летнего специалиста на должность главного тренера перед следующим сезоном.
По информации Sky Sport, лучшим местом работы для Алонсо в случае ухода из "Байера" является английский клуб. За ним следует "Реал", третью строчку в условном рейтинге занимает "Бавария". Ранее Хаби играл за все эти клубы.
При этом тренер может остаться в Леверкузене еще на один сезон.
"Он хочет сыграть со своей командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Алонсо благодарен клубу, и болельщики любят его", - сказал журналист Марлон Ирлбахер.
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