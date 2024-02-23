  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель: Не думаю, что я - единственная проблема Баварии, но рад взять ответственность на себя
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Не думаю, что я - единственная проблема Баварии, но рад взять ответственность на себя

Германия

Немецкий специалист не считает себя единственным виновником в неудачах клуба

Тухель: Не думаю, что я - единственная проблема Баварии, но рад взять ответственность на себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ситуацию, сложившуйся вокруг своего увольнения.

"Не думаю, что я единственная проблема клуба, но на мне лежит ответственность, и я рад ее взять на себя. Можете быть уверены: я недоволен развитием событий и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.

Решение расстаться в конце сезона даёт ясность, а ясность приносит свободу. Свобода всегда хороша – и для игры, и для тренировок.

Разговор с начальством был коротким и нормальным. Я смотрю на это профессионально и трезво. Я буду выполнять работу с той же энергией, что и раньше", - сказал Тухель.

Напомним, что завтра мюнхенцы примут дома "Лейпциг" в рамках 23-го тура Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
Потеря идентичности, конфликт с лидерами и блестящий Байер. Причины отставки Томаса Тухеля
yellow-arrow
Нагельсманн: В Баварии нет времени что-то развивать, как в других клубах. Гвардиола взял ЛЧ лишь спустя 7 лет
yellow-arrow
Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
Бавария (Мюнхен) Бундеслига Томас Тухель РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости