Тухель: Не думаю, что я - единственная проблема Баварии, но рад взять ответственность на себя

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ситуацию, сложившуйся вокруг своего увольнения.

"Не думаю, что я единственная проблема клуба, но на мне лежит ответственность, и я рад ее взять на себя. Можете быть уверены: я недоволен развитием событий и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.

Решение расстаться в конце сезона даёт ясность, а ясность приносит свободу. Свобода всегда хороша – и для игры, и для тренировок.

Разговор с начальством был коротким и нормальным. Я смотрю на это профессионально и трезво. Я буду выполнять работу с той же энергией, что и раньше", - сказал Тухель.