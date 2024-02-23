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Тухель: Не думаю, что я - единственная проблема Баварии, но рад взять ответственность на себя
Немецкий специалист не считает себя единственным виновником в неудачах клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал ситуацию, сложившуйся вокруг своего увольнения.
"Не думаю, что я единственная проблема клуба, но на мне лежит ответственность, и я рад ее взять на себя. Можете быть уверены: я недоволен развитием событий и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.
Решение расстаться в конце сезона даёт ясность, а ясность приносит свободу. Свобода всегда хороша – и для игры, и для тренировок.
Разговор с начальством был коротким и нормальным. Я смотрю на это профессионально и трезво. Я буду выполнять работу с той же энергией, что и раньше", - сказал Тухель.
Напомним, что завтра мюнхенцы примут дома "Лейпциг" в рамках 23-го тура Бундеслиги.
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