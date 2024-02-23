Маттиас де Лигт летом может покинуть Баварию

Мюнхенская "Бавария" рассмотрит ситуацию, которая произошла с защитником Маттиасом де Лигтом после назначения нового главного тренера.

По информации Фабрицио Романо, 24-летний игрок хочет получать больше игрового времени, но под руководством нынешнего тренера команды Тухеля это проблематично.

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"ПСЖ" и некоторые клубы АПЛ в январе интересовались Маттиасом, поэтому, вероятно, они летом попытаются договориться с "Баварией".

Де Лигт в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола.