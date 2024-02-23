  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Маттиас де Лигт летом может покинуть Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттиас де Лигт летом может покинуть Баварию

Германия
Обновлено

Бавария рассмотрит будущее де Лигта после назначения нового тренера

Маттиас де Лигт летом может покинуть Баварию

Бавария

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" рассмотрит ситуацию, которая произошла с защитником Маттиасом де Лигтом после назначения нового главного тренера.

По информации Фабрицио Романо, 24-летний игрок хочет получать больше игрового времени, но под руководством нынешнего тренера команды Тухеля это проблематично.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"ПСЖ" и некоторые клубы АПЛ в январе интересовались Маттиасом, поэтому, вероятно, они летом попытаются договориться с "Баварией".

Де Лигт в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеХарри Кейн оказался в центре конфликта из-за отставки Тухеля
По теме
yellow-arrow
Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола
yellow-arrow
Бундеслига. Байер – Майнц 2:1. Артиллерия и новый Кариус выручают Леверкузен
yellow-arrow
Бавария нашла нового защитника на случай, если Альфонсо Дэвис покинет клуб
Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости