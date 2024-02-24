Бундеслига. Осечка Штутгарта и долгожданные 3 очка Гладбаха

"Штутгарт" не смог одолеть сопротивление упёртых "козлов", прервав свою 4-матчевую победную серию в Бундеслиге. "Кёльн" снова качественно сыграл на отбой, не допустив ни единого шанса у своих ворот до перерыва при 25% владения. В дебюте второго тайма наконец случился прорыв. Фюрих после классной стенки с Ито разорвал оборону гостей и выкатил на Мийо, открывшего счёт.

Но "Кёльн" мгновенно ответил с углового. Вагноман остался один против двоих соперников, из-за его Мартель был свободным на дальней штанге и сравнял счёт. После этого "Штутгарт" помногу опасно комбинировал на подступах к штрафной, но до момента дошло только после классной передачи Гирасси пяткой. Но Мийо оформить дубль не сумел. А напоследок свежий Алиду едва не забрал победу для "козлов"", но пробил мимо пустых ворот. 1:1. Лейпциг и Дортмунд могут сократить отрыв от "шваб".

Гладбах заработал долгожданные 3 пункта, добыв первую победу за полтора месяца. Сумасшедший "Бохум" с самым неадекватным прессингом Бундеслиги подарил "Боруссии" кучу моментов в переходных фазах и свободного пространства, от которых так зависят подопечные Сеоане. Как итог – рекордные для Гладбаха 5 голов за матч. До перерыва по голу забили Нгуму и Вайгль, а во второй половине свежие Райтц и Онора довели дело до разгрома. Гости дважды забивали, пытаясь избежать разгрома, но в конце концов без него не обошлось.

"Хайденхайм" в фирменной манере открыл счёт на первых минутах встречи в Берлине, воспользовавшись ошибкой Фогта. Но не дотерпел до свистка, и ушёл на перерыв с дефицитом – Гозенс забил со стандарта, а Шафер в компенсированное время зарядил пушку издали. Впрочем, "Унион" во втором тайме не сел в автобус, а пытались добить "Хайденхайм". Пропустив коронную для "Хайденхайма" контратаку, в которой Ян-Никлас Бесте отметился 15-м результативным действием за кампанию.

Невероятно не повезло сегодня "Дармштадту". Абсолютный аутсайдер Бундеслиги забил в свои ворота в дебюте встречи. Затем в рабоче-крестьянской манере всё же отыгрался. Второй тайм "Вердер" пытался аттаковать, но при этом дважды забивал "Дармштадт". Скарке за четверть часа до концовки забил с минимального офсайда, а на последних секундах компенсированного времени тот же Скарке ненароком подыграл себе рукой перед тем, как отправить ещё один мяч в ворота Цеттерера.

Бундеслига, 23-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт – Кельн 1:1

Голы: Мийо 53 – Мартель 62

Штутгарт: Бредлов – Вагноман, Антон, Руо (Миттельштедт, 65), Ито – Каразор (Дауд, 67), Штиллер – Фюрих, Чжон Ву Ен (Мвумпа, 65), Мийо (Левелинг, 86) – Гирасси

Кельн: Швебе – Карстенсен, Килиан, Шабо, Финкгрефе – Кайнц (Адамян, 72), Мартель, Хусейнбашич (Алиду, 60) – Любичич, Тильманн, Диль (Майна, 60)

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Бохум 5:2

Голы: Нгуму 28, Вайгль 35 (п), Райтц 72, Сьебатшо 78, Онора 90+6 – Хофманн 75, Шлоттерек 87

Боруссия М: Николас – Лайнер, Фридрих, Вебер, Скалли – Вайгль, Нойхаус (Райтц, 67), Коне – Хак (Онора, 67), Нгуму – Сьебатшо

Бохум: Риманн – Гамбоа (Ферстер, 58), Ордец, Шлоттербек, Бернардо – Квартенг (Дашнер, 58), Машович (Хофманн, 69), Штегер, Беро, Асано – Брошински (Пасиенсия, 69)

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Хайденхайм 2:2

Голы: Гозенс 43, Шафер 45+2 – Доведан 3, Бесте 71

Унион: Реннов – Юранович (Триммель, 72), Фогт, Кнохе, Дуки, Гозенс (Руссийон, 81) – Хедира, Тузар (Крал, 90), Шафер – Ааронсон (Вертессен, 81), Холлербах (Кауфманн, 72)

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер, Ференбах (Тойеркауф, 73) – Мэлоуни (Зирслебен, 83), Шеппнер (Бек, 64), Динкчи, Доведан (Пирингер, 64), Бесте (Зесса, 73) – Кляйндинст

Бремен, Везерштадион

Вердер – Дармштадт 1:1

Голы: Циммерманн 8 (аг) – Юстван 33

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Малатини, Гросс, Агу (Деман, 63) – Линен (Битенкур, 76), Стаге – Шмид (Ковнацки, 77), Нджинма (Вольтемаде, 62) – Дукш

Дармштадт: Шуэн – Бадер, Циммерманн, Маглица (Мюллер, 76), Карич – Гьясула (Кемпе, 70), Холланд (Франьич, 70) – Мелем, Юстван (Нюрнбергер, 70) – Скарке, Польтер (Зайдель, 90)