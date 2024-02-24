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Кейн не теряет надежду на трофей. Бавария - РБ Лейпциг 2:1. Видеообзор матча
Бавария - РБ Лейпциг ⋉2:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
Кейн продолжает не терять надежду на трофей. Сегодня его усилиями "Бавария" вырывает не легкую победу против "РБ Лейпциг".
"Бавария" открыла счет первой, однако через 14 минут оппоненты сравняли счет. Английскому новичку удалось завершить начатое на 90+1. Тем не менее разница очков между "Байером" существенная - 61 против 53. Остается надеяться на осечку подопечных Алонсо.
Бундеслига, 23-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Голы: Кейн 56, 90+1 - Шешко 70
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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