  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кейн не теряет надежду на трофей. Бавария - РБ Лейпциг 2:1. Видеообзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн не теряет надежду на трофей. Бавария - РБ Лейпциг 2:1. Видеообзор матча

Германия

Бавария - РБ Лейпциг ⋉2:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Кейн не теряет надежду на трофей. Бавария - РБ Лейпциг 2:1. Видеообзор матча

Фото: bundesliga.com

Новина українською

Кейн продолжает не терять надежду на трофей. Сегодня его усилиями "Бавария" вырывает не легкую победу против "РБ Лейпциг".

"Бавария" открыла счет первой, однако через 14 минут оппоненты сравняли счет. Английскому новичку удалось завершить начатое на 90+1. Тем не менее разница очков между "Байером" существенная - 61 против 53. Остается надеяться на осечку подопечных Алонсо.

Бундеслига, 23-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Голы: Кейн 56, 90+1 - Шешко 70

По теме
yellow-arrow
Нойер - об отставке Тухеля: Не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки
yellow-arrow
СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария – РБ Лейпциг 2:1. Кейн сохраняет надежду на титул
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости