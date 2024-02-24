Кейн не теряет надежду на трофей. Бавария - РБ Лейпциг 2:1. Видеообзор матча

Кейн продолжает не терять надежду на трофей. Сегодня его усилиями "Бавария" вырывает не легкую победу против "РБ Лейпциг".

"Бавария" открыла счет первой, однако через 14 минут оппоненты сравняли счет. Английскому новичку удалось завершить начатое на 90+1. Тем не менее разница очков между "Байером" существенная - 61 против 53. Остается надеяться на осечку подопечных Алонсо.

Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - РБ Лейпциг 2:1

Голы: Кейн 56, 90+1 - Шешко 70