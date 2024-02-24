Мюллер: Это было нелегкое время. Но сегодня мы счастливы

Легенда "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал удачный для клуба результат против "Лейпцига" (2:1) и отставку коуча Томаса Тухеля.

Победа была для всех нас. Мы все в одной лодке. Для игроков "Баварии" это было нелегкое время - три поражения за неделю. Соответственно, сегодня мы счастливы, что смогли разделить с нами ощущение победы над соперником, который может причинить тебе боль.

Удивился ли отставке Тухеля? Когда ты проигрываешь трижды, я не удивился, что мысли начали лезть в голову. Но, конечно, тому, как это произошло. Это меня немного удивило - в одну или другую сторону.

Если мы не играем так красиво, хорошо и стабильно, как вы ожидаете здесь, в "Баварии", тогда возникают дискуссии. Вполне понятно, что мы, игроки, также находимся в одной лодке. И все же, вы могли в этом убедиться и сегодня: Тренер готовит нас, и мы хорошо выполняем план на матч, особенно в начале игры. По этому видно, что здесь нет застольных разговоров.