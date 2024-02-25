Бундеслига, 23-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Вольфсбург 2:2

Голы: Макс 14, Мармуш 90+2 – Лакруа 2, Беренс 36

Соперники подходили к встрече в далеко не лучшем настроении. "Айнтрахт" после оптимистичного старта нового года недавно вылетел из Лиги конференций от бельгийского "Юниона", шёл без побед 3 тура, включая обидную потери перевеса на последних минутах игры с "Фрайбургом" неделю назад. Подопечные Ковача в 2024-м не побеждали вовсе, закончив вничью 5 из 6 последних поединков.

При этом никто из сторон не собирался осторожничать в попытке избежать очередной неудачи. Наоборот, каждый хотел забрать максимум и перечеркнуть серию неудач. Это подарило боевой азартный футбол в первой половине, который не то чтобы свойственен что "Айнтрахту", что "Вольфсбургу".

Игра без центра поля быстра привела к большому количеству моментов. У "орлов" отсутствовал единственный настоящий опорник Схири, у "волков" – Сванберг, привычно отрабатывающий за медлительного Арнольда в центре поля. Но Арнольд как всегда компенсировал отсутствие атлетизма острым умом и плотным ударом.

Оба гола "волков" до перерыва стали результатом смеси их сильных сторон – стандартов, игры Винда в подыгрыше и креатива Арнольда. Последний плотно пробил в штангу на 2-й минуте после розыгрыша корнера. На подборе был Винд, который своевременно навесил на Лакруа, открывшего счёт. А уже ближе к концу тайма Арнольд быстро разыграл штрафной, нашёл Винда, тот своевременно нашёл Меле, который подал наголову Беренса.

В противовес Винду создавал моменты "Айнтрахта" Юго Экитик, который сегодня дебютировал в стартовом составе. И сразу же отметился первым результативным действием в стиле своего предшественника Коло Муани. Макс разыграл быструю стенку с Кнауффом на левом фланге. Экитик влез в их комбинацию, протащил мяч до чужой штрафной и своевременно ассистировал Максу на гол.

Вторая половина была куда более привычной для обоих команд. "Вольфсбург" наглухо сел в оборону, надеясь удержать долгожданную победу. В то же время "Айнтрахт" по привычке с трудом создавал моменты в таких условиях. Плюс неприятную травму получил Экитик и "орлы" остались без номинального форварда. В тяжелый момент "орлов" как всегда спас Омар Мармуш. В компенсированное время египтянин принял передачу от ветерана Чендлера (первый выход в сезоне) и забил свой 10-й гол в кампании.

2:2. Третья ничья "Айнтрахта" в Бундеслиге кряду и 6-я для "Вольфсбурга" в 7 последних турах. "Орлы" после такой серии разбазарили почти весь отрыв от конкурентов за пределами топ-6. "Волки" снова без победы, и о еврокубках они даже не мечтают.

Айнтрахт: Трапп, Бута (Баум, 90), Кох, Пачо, Макс (Нкунку, 67), Дина-Эбимбе, Тута, ван де Бек (Шаиби, 67), Мармуш, Экитик (Баойя, 77), Кнауфф (Чендлер, 90)

Вольфсбург: Кастельс, Лакруа, Йенц, Мэле, Арнольд, Герхардт, Маер (Виммер, 73), Паредес, Баку, Беренс (Нмеча, 73), Винд (Вранкс, 89)