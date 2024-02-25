Бундеслига, 23-й тур

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – Фрайбург 2:1

Голы: Удуохай 72, Энгельс 81 – Грифо 19 (п)

После двухчасового триллера в Лансе три дня назад "Фрайбург" ждал непростой выезд на "ВВК-Арену". При этом Кристиан Штрайх не мог позволить себе серьёзной ротации из-за кадровых проблем, сделав всего две замены в старте в сравнении с игрой ЛЕ. Впервые с первого дня сезона в старте вышел капитан Гюнтер, опорник Хефлер играл в центре обороны, а едва долечившийся Гинтер вынужден был выходить по ходу первого тайма из-за травмы вице-капитана Кюблера.

При этом "Аугсбург" подготовил смелый ромб в центре поля и с самого начала стал проверять оборону "Фрайбурга", пропустившую 12 голов 4 последних турах. Уже на первых минутах опасно пробивал Яго, забежавший в штрафную и проверивший штангу мягким ударом. Но вскоре гости неожиданно подловили соперника. Грифо грамотно подставился под Йенсена и на ровном месте заработал 11-метровый. Который как всегда и реализовал.

До конца тайма Атуболу несколько раз нервно сыграл на выходе, а также выручил после удара Демировича, который очень хотел забить бывшей команде. В остальном подопечные Штрайха спокойно держались.

Но на вторую половину "Фрайбургу" сил уже не хватило. Плюс классные замены провёл Торуп – Майер и Энгельс заметно освежили игру. В начале тайма соперники обменялись моментами Демировича (несуразно пробил с выгодной позиции) и Доана (не смог замкнуть убойный кросс Грифо). Но в последние 20 минут на поле была только одна команда.

После углового "Аугсбург" большими силами задержался на чужой половине ещё на пару минут. И этот штурм в итоге завершил успехом центрбек Удуохай. Атуболу перед этим отразил просто роскошный удар Титца, но на добивание не успел. А напоследок Демирович таки сказал своё слово. Промчался между линиями обороны и полузащиты, отдал на Энгельса, а тот подловил Атуболу на противоходе.

2:1. Четвёртое выездное поражение "Фрайбурга" ставит под сомнение возможность финиша в зоне еврокубков. Хотя вопросов к гостям минимум – силы их откровенно покинули в последние 20-30 минут. Отмечаем также смелость и характер "Аугсбурга". В этот раз баварцы должны решить вопрос сохранения прописки намного раньше, чем обычно.

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Удуохай, Бауэр, Яго – Якич – Йенсен (Энгельс, 56), Реджбечай (Майер, 56) – Варгас (Дорш, 84) – Демирович, Титц (Бельо, 79)

Фрайбург: Атуболу – Кюблер (Гинтер, 37), Гульде, Хефлер – Доан, Эггештайн, Рель (Сильдийя, 76), Гюнтер (Макенго, 66) – Хелер – Грифо (Вайсхаупт, 76), Грегорич (Шаллаи, 66)