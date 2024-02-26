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"Футбол - это спорт для молодых". Экс-игрок Баварии раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии
Негативная реакция экс-футболиста мюнхенцев
Sky.de
Бывший игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Дитмар Хаманн подверг критике
"Нам даже не нужно говорить о том, что Тони Кроос — выдающийся игрок. Он тот, кто выиграл больше всего титулов. Возможно, он лучший игрок, который у нас когда-либо был. Кроос, пожалуй, лучший игрок в доминирующей команде. Рядом с ним есть Камавинга, Вальверде, а иногда и Чуамени. Они лучшие полузащитники в мире. Но мы не можем доминировать даже над Турцией и Австрией.
Гроосу (32 года), Гюндогану (33 года) и Кроосу (34 года) вместе 100 лет. По футбольным меркам им всем далеко за тридцать. Как вы думаете, что с нами сделают другие страны?
Они нас обгоняют. Футбол стал спортом для молодых людей. Время от времени появляется игрок постарше. Нельзя всерьез поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира и играть в центре полузащиты с тремя игроками старше 30 лет. Кроос добился успеха, потому что рядом с ним есть люди, которые могут ходить. В современном футболе, если у твоей команды нет темпа - ей конец", - сказал нынешний эксперт немецкого Sky.
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