  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Футбол - это спорт для молодых". Экс-игрок Баварии раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Футбол - это спорт для молодых". Экс-игрок Баварии раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии

Германия

Негативная реакция экс-футболиста мюнхенцев

"Футбол - это спорт для молодых". Экс-игрок Баварии раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии

Sky.de

Новина українською

Бывший игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Дитмар Хаманн подверг критике новость о возвращении полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса в национальную сборную Германии на Чемпионат Европы-2024.

"Нам даже не нужно говорить о том, что Тони Кроос — выдающийся игрок. Он тот, кто выиграл больше всего титулов. Возможно, он лучший игрок, который у нас когда-либо был. Кроос, пожалуй, лучший игрок в доминирующей команде. Рядом с ним есть Камавинга, Вальверде, а иногда и Чуамени. Они лучшие полузащитники в мире. Но мы не можем доминировать даже над Турцией и Австрией.

Гроосу (32 года), Гюндогану (33 года) и Кроосу (34 года) вместе 100 лет. По футбольным меркам им всем далеко за тридцать. Как вы думаете, что с нами сделают другие страны?

Они нас обгоняют. Футбол стал спортом для молодых людей. Время от времени появляется игрок постарше. Нельзя всерьез поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира и играть в центре полузащиты с тремя игроками старше 30 лет. Кроос добился успеха, потому что рядом с ним есть люди, которые могут ходить. В современном футболе, если у твоей команды нет темпа - ей конец", - сказал нынешний эксперт немецкого Sky.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Аугсбург – Фрайбург 2:1. Подопечным Штрайха не хватило сил на второй тайм
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия Д – Хоффенхайм 2:3. Макс Байер шокировал Дортмунд после перерыва
yellow-arrow
Бундеслига. Айнтрахт – Вольфсбург 2:2. Мармуш спасает ничью для орлов
Тони Кроос Диитмар Хаманн Сборная Германии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости