Спортивный директор Баварии - о возможном переходе Дэвиса в Реал: Никто не хочет терять игроков бесплатно

Новый спортивный директор "Баварии" Макс Эберль поделился своим мнением относительно защитника команды Альфонсо Дэвиса, который может покинуть стан мюнхенцев уже этим летом.

"Ни один клуб не хочет терять игроков бесплатно. Это понятно. У нас уже были обсуждения этого вопроса с его агентом, и теперь я попробую продолжить разговор. Мне надо посмотреть, как обстоят дела", - цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.