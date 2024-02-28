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Талантливый вингер Баварии остается в своем клубе - Инсайдер

Германия
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Немецкий клуб в составе команды сохранил талантливого игрока

Талантливый вингер Баварии остается в своем клубе - Инсайдер

Фото: Getty Images

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Вингер Матис Тель остается в мюнхенской "Баварии".

По информации Фабрицио Романо, это решение клуб принял в понедельник во время встречи с агентом игрока. 18-летний француз выразил свое желание остаться в "Баварии".

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Тель присоединился к немецкому клубу из "Ренна" в 2022 году. Матис в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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