Талантливый вингер Баварии остается в своем клубе - Инсайдер

Вингер Матис Тель остается в мюнхенской "Баварии".

По информации Фабрицио Романо, это решение клуб принял в понедельник во время встречи с агентом игрока. 18-летний француз выразил свое желание остаться в "Баварии".

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Тель присоединился к немецкому клубу из "Ренна" в 2022 году. Матис в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.