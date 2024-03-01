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Хенесс - о слухах связанных с Баварией: Я очень амбициозен и всегда хочу тренировать лучших игроков
Хенесс прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Баварию
Фото: https://www.tsg-hoffenheim.de
Себастьен Хенесс, главный тренер "Штутгарта", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Баварию".
"Я не думаю об этом, я думаю только о матче, который состоится в субботу. Я очень амбициозен и всегда хочу тренировать лучших игроков, но я никогда не планирую свои следующие шаги. Сейчас я счастлив в "Штутгарте". А дальше - увидим. Мне интересно узнать, что ждет меня в будущем".
Напомним, что завтра, 2 марта, "Штутгарт" сыграет против "Вольфсбурга". Начало - в 19:30.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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