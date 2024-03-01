Хенесс - о слухах связанных с Баварией: Я очень амбициозен и всегда хочу тренировать лучших игроков

Себастьен Хенесс, главный тренер "Штутгарта", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Баварию".

"Я не думаю об этом, я думаю только о матче, который состоится в субботу. Я очень амбициозен и всегда хочу тренировать лучших игроков, но я никогда не планирую свои следующие шаги. Сейчас я счастлив в "Штутгарте". А дальше - увидим. Мне интересно узнать, что ждет меня в будущем".