Бундеслига. Фрайбург – Бавария 2:2. Прощай, чемпионская гонка?

Бундеслига, 24-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Бавария 2:2

Голы: Гюнтер 12, Хелер 87 – Тель 35, Мусиала 75

"Фрайбург" и "Баварию" обменялись двумя шедевральными голами в каждом из таймов, разделив очки на "Европа-Парк". Но на фоне вспышек индивидуального мастерства не хватало целостной игры со стороны обоих команд. Личная встреча лишний раз доказала, что оба коллектива сейчас в серьёзном кризисе. И разница между ними заключается лишь в одном – "Фрайбург" выкладывается на полную, чтобы переломить текущую ситуацию. О подопечных Тухеля подобное сказать трудно.

В первый 25 минут "Баварии" на поле видно не было. "Фрайбург" начал доминировать с первых минут. Тон встречи задал Грифо, зарядив под перекладину на первых секундах. Через 10 минут хозяева провели просто образцовый штурм. Грифо оказался неприкрытым на фланге и фирменным навесом нашёл в штрафной Шаллаи. Венгр напряг Нойера непростым ударом под перекладину, затем зарядил в каркас ворот через себя. А на добивание пушку в нижний угол зарядил Гюнтер. Защита "Баварии" просто смотрела футбол.

Через 5 минут защитник Гюнтер едва не оформил дубль. Снова угрожали Грифо и Шаллаи. Тем не менее, в концовке тайма "Бавария" подравняла игру и даже исправила результат на табло. После углового ещё один красивый мяч в игре положил Тель, из-за пределов штрафной положив мяч ровно в девятку обводным ударом.

После перерыва снова активно начал "Фрайбург". "Бавария" же выглядела крайне пассивной в обороне и традиционно вяло разыгрывала мяч. Какие-то вспышки активности были завязаны на индивидуальном таланте либо Кейна, либо Мусиалы. Впрочем, у последнего этого таланта столько, что едва не хватило на кражу 3 очков. Джамал на носовом платке проскользнул сквозь Сильдийю, Доана и Эггештайна, после чего пробил прямо в небольшой зазор между дальним углом и ногой ещё одного защитника.

За 10 минут до конца Тухель провёл позорную замену – выпустил вместо Мусиалы Упамекано в надежде удержать скользкий результат. Но "Фрайбург" и не думал сдаваться. Эта команда недавно отыгралась с 0:2 против "Ланса" с голом на 90+2. Трижды отыгрывалась против "Айнтрахта" 2 недели назад. И вот снова. После простого вброса с аута Хелер забил один из сложнейших голов в своей карьере, с разворота положив мяч в дальний угол. И заставив "Баварию" вновь оступиться.

2:2. "Байер" в случае победы над "Кёльном" оторвётся от "рекордмайстра" на 10 очков за 10 туров до финиша. Это похоже на конец. Как чемпионской гонки, так и дней Тухеля в Мюнхене.

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гульде, Гинтер, Гюнтер – Доан (Вайсхаупт, 77), Хефлер, Эггештайн (Филипп, 85), Грифо (Рель, 65) – Шаллаи (Грегорич, 77), Хелер

Бавария: Нойер – Киммих (Лаймер, 64), Дайер, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дэвис, 64) – Павлович, Горецка – Мюллер (Шупо-Мотинг, 77), Мусиала (Упамекано, 83), Тель – Кейн