Каждый мяч красивее другого. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов

“Бавария” рискует отпустить “Байер” Леверкузен в отрыв на десять очков, потеряв очки в игре с “Фрайбургом”. Команда Томаса Тухеля вновь не показала командной целостной игры, и полагалась на индивидуальные качества своих футболистов. Но и игроки “Фрайбурга” порадовали красивыми мячами.

Бундеслига, 24-й тур. Фрайбург, “Европа Парк”

“Фрайбург” – “Бавария” 2:2

Голы: Гюнтер 12, Хелер 87 – Тель 35, Мусиала 75