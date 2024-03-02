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Каждый мяч красивее другого. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов

Германия

Бавария снова потеряла очки – видеообзор матча 

Каждый мяч красивее другого. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Бавария” рискует отпустить “Байер” Леверкузен в отрыв на десять очков, потеряв очки в игре с “Фрайбургом”. Команда Томаса Тухеля вновь не показала командной целостной игры, и полагалась на индивидуальные качества своих футболистов. Но и игроки “Фрайбурга” порадовали красивыми мячами.

Бундеслига, 24-й тур. Фрайбург, “Европа Парк”

“Фрайбург” – “Бавария” 2:2

Голы: Гюнтер 12, Хелер 87 – Тель 35, Мусиала 75

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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