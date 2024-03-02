Бундеслига. Дортмунд и Лейпциг обменялись победами, Аугсбург забивает 5 за тайм

Бундеслига, 24-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Боруссия Д 0:2

Голы: Адейеми 41, Матсен 90

Унион: Реннов, Юранович, Фогт, Диогу Лейте (Бедиа, 81), Дуки, Руссийон (Триммель, 69), Хедира (Ааронсон, 69), Тузар (Хаберер, 61), Шафер, Фолланд, Холлербах (Вертессен, 61)

Боруссия Д: Майер, Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Озджан, 66), Санчо (Бенсебайни, 88), Адейеми (Байно-Гиттенс, 78), Фюллькруг

Карим Адейеми воспользовался своим редким шансом выхода с первых минут (первый старт в 2024-м), наконец забив свой первый гол в нынешнем сезоне Бундеслиги в ворота "Униона". Берлинцы неплохо стартовали, и даже создали классный момент для Холлербаха. Но затем Дортмунд перехватил, и лишь благодаря невероятным сейвам Реннова не забили Шлоттербек и Матсен. Но перед перерывом Адейеми блестяще сместился в центр и зарядил под перекладину, наконец пробив упёртую оборону "Униона".

Это заметно упростило жизнь Дортмунду на второй тайм. "Унион" с их 3-й худшей атакой в чемпионате с большими проблемами создавал моменты. Один реальный был у Фолланда, но Майер спас свою команду. Фолланд угрожал ещё раз на 86-й минуте, и был очень близок. Но в итоге Матсен забил второй и снял вопросы на последней минуте основного времени.

Бохум, Рурштадион

Бохум – РБ Лейпциг 1:4

Голы: Виттек 7 – Ольмо 30, Опенда 68, Ордец 71, Поульсен 72

Бохум: Люте, Лоосли, Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Виттек, Лосилла, Штегер, Беро (Квартенг, 72), Асано (Пасиенсия, 88), Брошински (Хофманн, 72)

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс (Симакан, 78), Орбан, Лукеба, Раум, Ольмо (Элмаз, 65), Айдара, Зайвальд, Симонс (Битшиабу, 88), Баумгартнер (Поульсен, 65), Шешко (Опенда, 65)

Удаление: Квартенг 86

Не менее эффектно свой первый гол в немецкой элите забил защитник "Бохума" Макс Виттек, классно зарядив со штрафного. Впрочем, не обошлось без ошибки Петера Гулачи, которого Розе снова пихает в старт вместо Бласвиха. Это здорово усложнило задачу "РБ Лейпцигу", которому сегодня очень нужна была победа для того, чтобы далеко не отпускать "Боруссию" в борьбе за топ-4.

Но еще до перерыва роскошным дальним ударом счёт сравнял Дани Ольмо. А во втором тайме Розе бросил в бой Лои Опенда и Поульсена, которые за 8 минут разорвали защиту "Бохума" трижды. Сначала Опенда забил в контратаке. Через пару минут бельгиец мог оформлять дубль, но Ордец предпочёл забить в свои ворота самостоятельно. Ещё через минуту Симонс шикарной стенкой разрезал оборону, а затем покатил Поульсену на пустые ворота.

Дармштадт, Белленфалльтор

Дармштадт – Аугсбург 0:6

Голы: Титц 1, 84, Йенсен 12, Демирович 20, 29, Варгас 25

Дармштадт: Шуэн, Мюллер (Циммерманн, 27), Маглица, Гьясула (Хольтманн, 27), Карич, Юстван, Холланд (Мюллер, 41), Франьич, Скарке, Польтер (Торзьелло, 74), Пфайффер (Вильхельмссон, 74)

Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу (Бауэр, 74), Удуохай, Яго, Йенсен (Энгельс, 46), Якич (Дорш, 60), Майер (Пеп Мас, 61), Варгас, Демирович (Бельо, 71), Титц

"Дармштадт" в матче с "Аугсбургом" лишний раз доказал, почему у них худшая оборона в Бундеслиге. Подопечные Торстена Либеркнехта пропустили 5 голов в дебютные полчаса встречи. Хуже было только во втором тайме игры с "Баварией", когда за 25 минут в воротах Шуэна побывало 7 мячей.

Уже на первой минуте Мюллер подарил мяч форварду "фуггеров" Марвину Титцу, который открыл счёт и задал тем самым тон поединку. Дальше ошибся Гьянсула, сделав презент Йенсену. Тренер "Дармштадта" снял двух виновников пропущенных с поля, но не помогло. 4 ошибки на своей половине поля – 4 гола. А напоследок "Аугсбург" разыграл классную комбинацию, которую завершил Демирович. Итог – у Демировича 2+1, 1+1 у Йенсена и Варгаса. После перерыва дубль оформил и Титц, забив шестой.

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Айнтрахт 1:2

Голы: Пирингер 59 – Гимбер 38 (аг), Нкунку 49

Хайденхайм: Мюллер, Буш (Бек, 54), Майнка, Гимбер (Тойеркауф, 54), Ференбах, Траоре, Зесса (Пирингер, 54), Шеппнер, Доведан (Шиммер, 72), Кляйндинст, Динкчи (Пик, 85)

Айнтрахт: Трапп, Бута, Кох (Схири, 66), Пачо, Макс (Ларссон, 46), Нкунку, Тута, Дина-Эбимбе (Экитик, 46), Шаиби, Кнауфф (Смолчич, 85), Мармуш (Гетце, 79)

"Айнтрахт" прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Хайденхайм". "Орлы" стали лишь четвёртой гостевой командой в сезоне, добывшей 3 очка на "Фойт-Арене". Невероятно важный результат, который закрепляет "орлов" на последней еврокубковой позиции с 7 пунктами отрыва от преследователя. Солидная заявка на Лиге конференций. Или даже Лигу Европы, если "Байер" выиграет Кубок Германии.

Майнц, Мева Арена

Майнц – Боруссия М 1:1

Голы: Буркардт 12 – Нгуму 55

Майнц: Центнер, Видмер (Рихтер, 76), ван дер Берг, Гилавоги, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон (Онисиво, 68), Амири, Баррейро, Груда (Краус, 68), Буркардт (да Кошта, 88)

Боруссия М: Николас, Лайнер (Нетц, 46), Эльведи, Итакура, Вебер, Вайгль, Нойхаус (Райтц, 79), Коне (Ранос, 90), Онора, Нгуму (Хак, 78), Сьебатшо

Удаление: Кор 84

"Майнц" провёл мощнейший первый тайм против Гладбаха и справедливо ушёл на перерыв с минимальным перевесом. Но во второй половине "Майнц" пропустил обидную контратаку, в которой забил Нгуму. Так что "карнавальники" остались без второй победы в трёх турах. Учитывая, что доигрывали вдесятером, ничья – не такой уж плохой результат.