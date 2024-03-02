Бундеслига, 24-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Штутгарт 2:3

Голы: Меле 50, Нмеча 83 – Гирасси 14, 54 (п), Вагноман 77

Серу Гирасси разбил "волков" в их логове. В первом круге гвинеец принёс "швабам" волевые 3 очка после хет-трика. На этот раз второй лучший бомбардир Бундеслиги ограничился дублем, дважды выводя свою команду вперёд по ходу встречи.

5-я победа в шести турах позволяет "Штутгарту" закрепиться на третьем месте. Сейчас подопечные Хёнесса уже ближе к "Баварии" (4 пункта), нежели к "Боруссии" (6 очков отставания). "Вольфсбург" же продолжает идти без побед после Нового года.

Себастьян Хёнесс подготовил качественный план на соперника, надавив на все болевые точки "волков". 1. Переход на 3 ЦЗ позволил надёжнее чувствовать себя при любимых контратаках "волков", плюс облегчали жизнь против пары таргетменов Беренс-Винд, с которой Нико Ковач предпочитает играть большинство матчей.

2. Точечное изменение в старте – латераль Миттельштедт вместо 10-го номера Чжон Ву Ена в сравнении с игрой с "Кёльном" (1:1) на прошлых выходных. Рывки Миттельштедта стали классным подкреплением для левой десятки/вингера Фюриха. Фюрих не пытался убегать от реактивного Баку, а отдавал ему за спину на Миттельштедта , пользуясь регулярными позиционными ошибками конголезца. Кроме Баку ближе к правому краю играет Макс Арнольд – умный плеймейкер, но пешеход. Вот его Фюрих как раз и атаковал.

Как итог – к 22-й минуте и Арнольд, и Баку уже "сидели" на жёлтых карточках. А Миттельштедт уже трижды опасно навешивал в штрафную. Первые два кросса шли на дальнюю штангу. Туда забегал уже правый латераль Вагноман, за которым опускался левый вингер "волков" Паредес, проигрывающий Йоше 22 сантиметра. Вагноман свои моменты не использовал, зато здорово отвлекал оборону. В то время как с очередной подачи Миттельштедт забивал Гирасси, лихо вкрутивший мяч в нижний угол уже на 14-й минуте.

Все эти тонкости Хёнесса сделали разницу на табло. Но реальных моментов закрепить успех до перерыва у "шваб" не было. "Вольфсбург" плотно сидел в защите и пропустил только одну опасную контратаку, в ходе которой Гирасси нашёл в штрафной Вагномана, тот прострелил на Фюриха. Но Кристофер не смог нанести акцентированного удара по воротам. В то же время у "волков" в первые 45 минут – 0 ударов в створ, жалкие 0.1 xG и неудачные попытки нагнетать со стандартов.

Куда веселее стало после перерыва. Ковач бросил в бой Томаша вместо Черны, и дал установку идти вперёд. И после первой же качественной комбинации на чужой половине поля за игру "волки" сравняли. Меле и Паредес накрутили на фланге Вагномана и Руо, и после тонкой передачи Майера в одно касание Меле отправил мяч в сетку.

Комично, но буквально в ответной атаке Меле уже был антигероем, а Руо, наоборот, исправился. Центрбек отдал классную передачу вперёд на Мийо, которого без причин завалил в своей штрафной Меле. К мячу подошёл Гирасси и реализовал 11-метровый, оформив свой 20-й гол в нынешней кампании мощным ударом в угол. Через пару минут ещё один заброс на левый фланг хозяев едва не поставил точку. Но Вагноман, в очередной продавивший Паредеса, оказался в небольшом офсайде.

Но через 20 минут Вагноман таки нашёл свой давно заслуженный фланг. Прошла ещё одна классная комбинация слева с резким переводом на другой край. Где Вагноман убрал защитника и пробил с левой в дальний угол. За это время "Вольфсбург" нервно забрасывал мяч вперёд на Винда, раз за разом отдавая владение обратно "швабам".

"Волки" после третьего пропущенного не сдавались. И затолкали один довольно рандомный мяч со стандарта. Лукас Нмеча отметил своё третье камео после тяжелой травмы первым голом в кампании. Но успехом финальный штурм хозяев не увенчался. 2:3.

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Лакруа, Йенц, Меле – Арнольд, Герхардт (Вранкс, 81) – Черны (Тиагу Томаш, 46), Маер (Сарр, 65), Паредес (Нмеча, 81) – Беренс (Винд, 65)

Штутгарт: Нюбель – Руо, Антон, Ито – Вагноман, Каразор, Штиллер (Дауд, 90), Миттельштедт (Мвумпа, 86) – Мийо (Ундав, 72), Фюрих (Левелинг, 71) – Гирасси (Чжон Ву Ен, 87)