  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Румменигге - о будущем Тухеля в Баварии: Мы не спешим
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге - о будущем Тухеля в Баварии: Мы не спешим

Германия

Карл-Хайнц рассказал о наставнике немецкого клуба

Румменигге - о будущем Тухеля в Баварии: Мы не спешим

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем главного тренера клуба Томаса Тухеля.

"Мы еще не решили, мы не спешим. Мы должны выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, это важно; теперь уже "Байер", наверное, выиграет титул чемпиона Бундеслиги".

Напомним, что сегодня, 5 марта, состоится матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Лацио". Начало - в 22:00.

Читайте такжеКапитан Лацио - о матче ЛЧ против Баварии: Атмосфера на стадионе будет адской
По теме
yellow-arrow
Румменигге: Байер, наверное, возьмёт Бундеслигу. Все в Германии сейчас это празднуют
yellow-arrow
Байер назвал сумму компенсации за уход Хаби Алонсо
yellow-arrow
Капитан Лацио - о матче ЛЧ против Баварии: Атмосфера на стадионе будет адской
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Томас Тухель Карл-Хайнц Руммениге
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости