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Румменигге - о будущем Тухеля в Баварии: Мы не спешим
Карл-Хайнц рассказал о наставнике немецкого клуба
Фото: twitter.com/FCBayern
Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем главного тренера клуба Томаса Тухеля.
"Мы еще не решили, мы не спешим. Мы должны выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, это важно; теперь уже "Байер", наверное, выиграет титул чемпиона Бундеслиги".
Напомним, что сегодня, 5 марта, состоится матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Лацио". Начало - в 22:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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