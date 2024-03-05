Румменигге - о будущем Тухеля в Баварии: Мы не спешим

Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем главного тренера клуба Томаса Тухеля.

"Мы еще не решили, мы не спешим. Мы должны выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, это важно; теперь уже "Байер", наверное, выиграет титул чемпиона Бундеслиги".