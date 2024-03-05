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Директор Баварии рассказал, покинет ли Тухель клуб в случае поражения от Лацио
Мы даже не думаем о таком сценарии (с)
Фото: The Volante
Директор "Баварии" Фройнд опроверг слухи о том, что Томас Тухель может быть уволен, если команда проиграет "Лацио" в Лиге чемпионов.
"Мы даже не думаем о таком сценарии. Мы сконцентрировали всю нашу энергию на эту игру".
Напомним, что сегодня, 5 марта, "Бавария" играет против "Лацио" в рамках Лиги Чемпионов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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