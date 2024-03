Бавария согласовала новый контракт с 18-летним Телем

Нападающий "Баварии" Матис Тель близок к подписанию нового контракта со своим клубом в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, агент игрока уже прибыл в Мюнхен для документального оформления сделки. Отмечается, что повышение зарплаты - одна из частей будущего соглашения. Отмечается, что новый контракт французского форварда с "Баварией" будет рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Телю со стороны "Манчестер Юнайтед".

На счету 18-летнего форварда семь голов и четыре результативных передачи в 31 матче в составе "Баварии" в нынешнем сезоне.

