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Манчестер Юнайтед вступает в гонку за звездным вингером Баварии
Матис Тель заинтересовал английский клуб
Фото: twitter.com/FCBayern
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался левым вингером "Баварии" Матисом Телем.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, англичане уже связались с немецким клубом по поводу трансфера вингера. Но "МЮ" придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать игрока.
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Тель в этом сезоне Бундеслиги забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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