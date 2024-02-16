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Манчестер Юнайтед вступает в гонку за звездным вингером Баварии

Англия
Обновлено

Матис Тель заинтересовал английский клуб

Манчестер Юнайтед вступает в гонку за звездным вингером Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался левым вингером "Баварии" Матисом Телем.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, англичане уже связались с немецким клубом по поводу трансфера вингера. Но "МЮ" придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать игрока.

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Тель в этом сезоне Бундеслиги забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Матис Тель
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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