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Левандовский: Нельзя сравнивать этот сезон с предыдущим, но мы все еще можем что-то выиграть
Роберт поделился своими мыслями
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признал, что текущий сезон несколько отличается от предыдущего.
"Нельзя сравнивать этот сезон с предыдущим, в котором мы играли в Ла Лигу. Мы потеряли многих опытных игроков. В этом сезоне все по-другому. Мы сыграли одни матчи хорошо, а другие хуже. В нашем составе есть молодые игроки, это футбол".
Сейчас идеальное время, чтобы побеждать в матчах. В том числе и в Лиге Чемпионов. В конце концов, мы все еще собираемся что-то выиграть в этом сезоне", - добавил Роберт.
Левандовский присоединился к "Барселоне" в 2022 году из "Баварии" за 45 миллионов евро.
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