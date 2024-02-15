Левандовский: Нельзя сравнивать этот сезон с предыдущим, но мы все еще можем что-то выиграть

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признал, что текущий сезон несколько отличается от предыдущего.

"Нельзя сравнивать этот сезон с предыдущим, в котором мы играли в Ла Лигу. Мы потеряли многих опытных игроков. В этом сезоне все по-другому. Мы сыграли одни матчи хорошо, а другие хуже. В нашем составе есть молодые игроки, это футбол".

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Сейчас идеальное время, чтобы побеждать в матчах. В том числе и в Лиге Чемпионов. В конце концов, мы все еще собираемся что-то выиграть в этом сезоне", - добавил Роберт.

Левандовский присоединился к "Барселоне" в 2022 году из "Баварии" за 45 миллионов евро.