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Тухель готов вернуться в Челси, если получит предложение лично от Боули

Германия

Тренер летом точно покинет Баварию

Тухель готов вернуться в Челси, если получит предложение лично от Боули

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель может вернуться в "Челси", сообщает Sport Bild.

Ранее стало известно, что 50-летний специалист покинет мюнхенскую команду по окончании нынешнего сезона вне зависимости от результатов.

По информации источника, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Тухеля является другой английский клуб — "Манчестер Юнайтед". Однако немецкий специалист готов подумать, если получит предложение от совладельца "Челси" Тодда Боули. Отмечается, что американский функционер может пойти на подобный шаг, так как считает, что результаты команды раньше были на порядок лучше, чем на данный момент.

Напомним, Тухель возглавлял "Челси" с февраля 2021-го по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы выиграли три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также немец выводил "аристократов" в финал Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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