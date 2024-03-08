Больше не Неверкузен? 5 компонентов успеха Байера, которые подарят нам нового немецкого чемпиона

На дворе уже ранняя весна, а "Байер" продолжает идти без поражений во всех турнирах. Их невероятная серия насчитывает уже 35 матча, аналогов которой не было в истории немецкого футбола. Но в Северном Рейне не спешат открывать шампанское, несмотря на 10-очковый отрыв от "Баварии" за 10 туров до финиша, высокие шансы на победу Кубке Германии и идеальный групповой этап Лиги Европы.

Здесь хорошо помнят кампанию 2001/02: упущенное в последних турах чемпионство, проигранную перестрелку "Шальке" в финале Кубка Германии и тот самый финал Лиги Чемпионов в Глазго с легендарным победным голом Зидана слёту. И стойкое прозвище "Байер Неверкузен", которое знают даже те, кто в начале нулевых был младенцем.

Тот "требл" навсегда останется в футбольной мифологии как одна из самых фатальных историй неудач. Но у "Байера" Хаби Алонсо есть всё, чтобы если не перечеркнуть, то как минимум оставить ту историю в прошлом. И написать не менее легендарную историю успеха.

1. Постоянное развитие

Все полтора года "Байер" Хаби Алонсо неустанно прогрессирует. Возглавив предпоследнюю команду Бундеслиги в октябре 2022-го года, баскский тренер-дебютант (до этого работал только с юниорами) финишировал по итогам кампании шестым, попутно добравшись до полуфинала Лиги Европы. В этом сезоне из крепкого претендента на Лигу Чемпионов Леверкузен превратился сначала в назойливого преследователя "Баварии", а затем и в очевидного фаворита на чемпионский титул.

Первым делом Хаби Алонсо навёл порядок в обороне. Долгожданная стабильность позади была обретена благодаря переходу на тройку центральный защитников. Из команды, которая могла пропустить 3 мяча от соперников уровня "Фрайбурга" и "Хоффенхайма", "Байер" трансформировался в 3-й лучший клуб Бундеслиги по пропущенным мячам и в 4-й по допущенным ожидаемым голам с момента назначения нового тренера.

Качественная игра без мяча стала фундаментом для быстрой вертикальной игры на чужой половине, в которой разрывали динамичные Диаби, Фримпонг и Адли. Тогдашний наставник "Ромы" Жозе Моуриньо перед очной встречей 1/2 ЛЕ справедливо назвал контратаки Леверкузена "самыми летальными в Европе". И тот же Особенный преподал бывшему подопечному по "Реалу" урок, перекрыв кислород динамичной атаке "Байера" и забрав путёвку в финал.

Алонсо и без нравоучений Моуриньо прекрасно осознавал ограниченность такого стиля, и поэтому во время летнего пит-стопа "Байер" активно менял запчасти под новый футбол. На смену реактивным ногам Диаби пришёл Йонас Хофманн с быстрыми мозгами. Ключом к быстрой метаморфозе стиля стало подписание Гранита Джаки, правой руки Хаби Алонсо на поле и его реминисценцией в современной футболе. Не забыл баск даже о стандартах, эффективное использование которых стало возможным благодаря Алексу Гримальдо, Хофманну и дотошной работе на тренировках.

2. Самая быстрая тики-така Европы

С первых недель сезона 2023/24 "Байер" презентовал свой новый стиль – гремучая смесь испанской позиционной атаки и немецкого гегенпресса. Быстрый манёвренный стиль Леверкузена с постоянными передачами между линий, перегрузами зон и вариативным движением на мяче, приправленный немецкой надёжностью контрпрессинга, уничтожал соперника за соперником и быстро стал завоевывать публику.

"Фармацевты" кардинально изменили свой игровой рисунок, а в стартовом составе появилось сразу 4 новых фигуры, включая нового командира в центре поля Джаку и суперуниверсального форварда Виктора Бонифасе. Но игра команды была настолько слаженной, словно мы были свидетелями игры давно сыгранного коллектива. Причём эти добротно смазанные механизмы работали без сбоев в позиционной атаке, хотя это самый трудный для наигрывания элемент в игре по признаю множества тренеров.

Комбинационные кружева атак Леверкузена с первых туров заплели пышущий здоровьем "РБ Лейпциг" Марко Розе, разнесли "Боруссию" Менхенгладбах в дерби и позволили забрать ничью на "Альянц Арене", уйдя на первый международный перерыв наравне с бессменным чемпионом. Такие впечатляющие старты "Байер" бывали и при романтичном Петере Босе, и даже при Жерардо Сеоане. Но за вспышками всегда следовало скорое угасание, ведь тактические подходы предшественников баска были одномерными, и со времен оппоненты находили к ним подход.

3. Многогранность стиля

Хаби Алонсо судьба предшественников вроде Боса и Сеоане не грозит. Его команда такая же многогранная, каким в своё время он был игроком. Алонсо прекрасно смотрелся в контратакующем "Реале" Моуриньо, в вязком и медлительном футболе доминантной сборной Испании и в сложном позиционном футболе Гвардиолы. Идеально дополнял ураганного Джеррарда, легко уживался на поле с Бускетсом и Хави, Ламом и Швайнштайгером.

И при всех этих переменных, порой диаметрально противоположных, сохранял неизменный топ-уровень. С той же органичностью хамелеона выступает и "Байер" практически в любом игровом сценарии на футбольном поле. Всё, что остаётся сопернику, это выбирать способ, в котором Леверкузен вскроет его оборонительные порядки. "Pick your poison", – словно повторяет Алонсо с лёгким испанским акцентом известную английскую идиому каждые выходные перед началом матча.

Хотите – мы сделаем это в фирменном стиле с вязкими стеночками Виртца и Хофманна через центр. Забаррикадируете центральный вход? Зайдём с флангов, где буйствуют самые результативные вингбеки Европы Гримальдо (11+9) и Фримпонг (10+6). И даже этот дуэт предлагает вариативность – Алекс завяжет комбинацию слева, после чего опасно навесит или разрядит свою артиллерийскую пушку ударом издали. Джереми замучает реактивными включениями в штрафную и растерзает любого 1 в 1.

Играть проактивно тоже смерти подобно – "Байер" пройдёт прессинг (наивысший процент точности пасов в билд-апе в Германии) за счёт швейцарского суперкомпьютера Гранита Джаки и классно двигающих мяч центрбеков Коссуну и Тапсобы. Найдёт свою зону между линий Виртц, и запустит вперёд реактивного Фримпонга и Бонифасе. Летальность контратак ведь никуда не делась (4-й показатель по количеству быстрых атак в Бундеслиге). Попробуете разыгрывать самим – столкнётесь с прессингом, который чаще всех в немецкой элите совершает высокие возвраты (256) и чаще всего бьёт после них (52 удара).

4. Умение преодолевать трудности

Немало ярких команд рассыпалось за шаг до успеха, когда они сталкивались с первыми настоящими проблемами – серией неудачных результатов, найденной соперниками слепой зоны в тактическом рисунке, усталостью, травмами ключевых исполнителей или потери ими оптимальной формы. Само собой, трудности не обходили и клуб из Северного Рейна. И некоторые из них действительно лишили Леверкузен былого сияния. Но "Байер" оказался способен побеждать и без лишнего блеска.

Настоящим вызовом стал старт 2024 года. Давление публики в связи с предыдущими успехами, отъезд 3 игроков основы на Кубок Африки, травмы сначала фронтмена атаки Виктора Бонифасе, а затем и незаменимого партнёра Джаки по центру поля Паласиоса, слабая форма Патрика Шика, Йонаса Хофманна и небольшой спад Джереми Фримпонга. Но каждый раз Хаби Алонсо находил возможность перестроиться и нивелировать потери. А команда находила в себе силы переломить ход неудачно складывающегося матча.

В первых двух матчах после рестарта "Байер" вырывал победы в Аугсбурге и Лейпциге за счёт голов Паласиоса и Инкапье в компенсированное время. Сказочные концовки продолжились в четвертьфинале Кубка Германии, где Та с углового вырвал победу на 90-й минуте матча со "Штутгартом", который дважды вёл по ходу встречи. Две недели назад "Байер" блекло смотрелся против упёртого "Майнца", завязнув в их оборонительных порядках. На этих выходных с трудом раскатали "Кёльн" в численном большинстве. Но каждый раз Леверкузен добывал победу, иногда вопреки логике. А отрыв от "Баварии" на фоне всех трудностей только увеличивался.

5. Доверие

В первой половине сезона Алонсо имел самый стабильный стартовый состав в Бундеслиге, повторив одну и ту же 11-тку 10 раз в 16 турах. Во втором круге пришлось адаптироваться, и игроки ближайшего резерва оказались готовыми вступить в бой наравне с остальными. Подспорьем послужили Лиге Европы и Кубок Германии, где большинство запасных имели регулярную игровую практику.

Станишич и Инкапье заменили уехавших на КАН африканце в обороне. В итоге защита в 2024-м только улучшилась, допуская в среднем на два удара и на 0.7 очевидных моментов меньше, чем в начале сезона. Промахи Фримпонга стоили "Байеру" очков в дерби с Гладбахом. Хаби долго не думая дал шанс Натану Телла, который оформил дубль в следующем туре. А затем вышел в старте на главный матч сезона против "Баварии". Вместе с ним сыграет с первых минут и Станишич, который закроет правый фланг, и даже забьёт своей родной команде.

Также на погром "Баварии" вышел и Амин Адли. Марокканец с лавки спасёт игру против "Штутгарта", и тренер доверит ему место в старте на следующую игру. Адли помог решить проблемы в атаке – вместе с Телла качественно отыграв инсайдов под ложной девяткой Виртцем, пока Шик и Хофманн не впечатляли. Роберт Андрих несколько раз достойно подменит Та в центре обороны перед тем как занять место Паласиоса в центре поля. Резервный кипер Матей Коварж выйдет на Гладбах в старте, чтобы "набрать форму перед Кубком". Свой символический шанс получит даже третий вратарь Никлас Ломб, выйдя на последнюю игру группового этапа ЛЕ.

Никого не узнаёте? Конечно же, такому подходу баскский тренер научился у Анчелотти, "Реал" которого продолжает не замечать катастрофических кадровых потерь и выполнять все поставленные перед собой задачи. Конкуренция держит даже лучших игроков в форме, а резервисты выходят на поле с таким зарядом уверенности, словно они составляют костяк команды. Без этого доверия подопечным и гармоничных отношений внутри коллектива ни одна из множества тонкий идей Алонсо никогда бы не сработала. Давно списанный Лукаш Градецки не проводил бы один из лучших сезонов в карьере на линии ворот, а Джонатан Та отличался бы от Магуайра только ценником.

Всё вышеперечисленные факторы не дают поводов усомниться в стрессоустойчивости "Байера". Учитывая все трудности, которые они пережили по ходу начала 2024 года, можно предположить, что они уже преодолели самую сложную часть сезона. И пришло время задаваться вопросами не о чемпионстве, а о том, сумеют ли они остаться непобедимыми до конца сезона. Потому что после таких матчей, как против "Карабаха" в четверг, создаётся впечатление, словно они просто физически не способны проиграть.