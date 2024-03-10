Кейн: Мы должны попытаться выиграть все оставшиеся игры

В 25-м туре Бундеслиги "Бавария" сокрушила "Майнц" - 8:1. В этой игре Гарри Кейн оформил хет-трик. Нападающий поделился мыслями относительно чемпиона страны.

Конечно, Байер является фаворитом на победу в лиге. Я думаю, что все это знают, но все, что мы можем сделать, это то, что мы сделали сегодня, - просто выиграть наши игры. Осталось около 10 игр. Мы должны попытаться выиграть их всех, а затем посмотреть, что сделает [Леверкузен].

Они провели фантастический сезон. Заслуга им. Всегда конец [сезона], это всегда самая тяжелая часть, поэтому все, что мы можем сделать, это попытаться выиграть наши игры и, надеюсь, они потеряют очки.

Мне нравится играть в каждом матче. Я наслаждаюсь этим ощущением, я наслаждаюсь игрой за этот великий футбольный клуб. Осталось много игр.