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Нагельсманн не вызвал Горецку на матчи сборной в марте - тренер сделал ставку на его 19-летнего одноклубника
Первый звоночек для Леона
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Полузащитник "Баварии" Александар Павлович будет включен в состав сборной Германии на товарищеские матчи в марте, сообщает Bild.
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По информации источника, в заявке 19-летний игрок заменит опытного хавбека мюнхенцев - Леона Горецку. Отмечается, что ранее Павлович мог быть заигран за сборную Сербии, однако Александар принял решение выступать за Германию.
Соперниками "Бундестим" в этом месяце станут сборные Франции и Нидерландов. Отметим, что международная мартовская пауза станет последней перед чемпионатом Европы-2024.
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