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Станишич - о своем будущем в Байере: Сезон еще длинный, в футболе никогда не знаешь, что будет дальше
Защитник рассказал о своем будущем
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Центральный защитник "Баварии", который сейчас выступает на правах аренды за "Байер", Йосип Станишич рассказал о своем будущем.
"Я об этом еще не думал. Сезон еще длинный, мы все еще участвуем во всех трех соревнованиях, на этом я и сосредоточен. Потом будет Евро. Что будет после этого, неизвестно. Конечно, ситуация такова, что я должен вернуться в "Баварию". Но в футболе никогда не знаешь точно. Посмотрим, что будет дальше".
Станишич присоединился к "Байеру" летом 2023 года, а договор аренды завершается в июне 2024 года.
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