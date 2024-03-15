Германия
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Бундеслига. Кёльн – РБ Лейпциг 1:5. Опенда и Симонс продлевают победную серию
Быки выиграли третий матч чемпионата кряду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 26-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – РБ Лейпциг 1:5
Голы: Адамян 18 – Симонс 15, Опенда 63, 67, Айдара 70, Поульсен 82
Кельн: Швебе – Карстенсен, Килиан, Шабо, Пакярада – Финкгрефе (Шмитц, 88), Кайнц (Зельке, 73), Мартель, Хусейнбашич (Кристенсен, 80), Алиду (Даунс, 73), Адамян (Тиггес, 80)
РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс (Симакан, 83), Орбан, Лукеба (Битшиабу, 86), Раум, Шлагер, Ольмо, Айдара (Кампль, 83), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко (Баумгартнер, 75)
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