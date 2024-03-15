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Бундеслига. Кёльн – РБ Лейпциг 1:5. Опенда и Симонс продлевают победную серию

Германия

Быки выиграли третий матч чемпионата кряду

Бундеслига. Кёльн – РБ Лейпциг 1:5. Опенда и Симонс продлевают победную серию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 26-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – РБ Лейпциг 1:5

Голы: Адамян 18 – Симонс 15, Опенда 63, 67, Айдара 70, Поульсен 82

Кельн: Швебе – Карстенсен, Килиан, Шабо, Пакярада – Финкгрефе (Шмитц, 88), Кайнц (Зельке, 73), Мартель, Хусейнбашич (Кристенсен, 80), Алиду (Даунс, 73), Адамян (Тиггес, 80)

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс (Симакан, 83), Орбан, Лукеба (Битшиабу, 86), Раум, Шлагер, Ольмо, Айдара (Кампль, 83), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко (Баумгартнер, 75)

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