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Вольфсбург уволил Нико Ковача

Германия

11 матчей подряд в чемпионате без побед

Вольфсбург уволил Нико Ковача

Фото: пресслужби ФК "Вольфсбург"

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Немецкий "Вольфсбург" объявил об увольнении главного тренера Нико Ковача. Причиной прекращения сотрудничества стали неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд в чемпионате и сейчас занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.

К тому же у наставника была одна из самых высоких заработных плат среди тренеров немецкого чемпионата.

Потенциальной заменой Ковачу на посту коуча "волков" называют Ральфа Хазенхюттля, Маттиаса Яссле и Бо Свенссона.

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Источник:
x.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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