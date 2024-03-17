Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольфсбург уволил Нико Ковача
11 матчей подряд в чемпионате без побед
Фото: пресслужби ФК "Вольфсбург"
Немецкий "Вольфсбург" объявил об увольнении главного тренера Нико Ковача. Причиной прекращения сотрудничества стали неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд в чемпионате и сейчас занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.
К тому же у наставника была одна из самых высоких заработных плат среди тренеров немецкого чемпионата.
Потенциальной заменой Ковачу на посту коуча "волков" называют Ральфа Хазенхюттля, Маттиаса Яссле и Бо Свенссона.
ℹ️ VfL Wolfsburg part company with head coach Niko Kovac.— VfL Wolfsburg EN/US ???????? ???????? (@VfLWolfsburg_EN) March 17, 2024
???? https://t.co/lb6ErhMzZY#VfLWolfsburg pic.twitter.com/axKhGic0Kq
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59
- Опорник Баварии прокомментировал свое решение выступать за сборную Германии вместо Сербии
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида