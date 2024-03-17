Вольфсбург уволил Нико Ковача

Немецкий "Вольфсбург" объявил об увольнении главного тренера Нико Ковача. Причиной прекращения сотрудничества стали неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд в чемпионате и сейчас занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.

К тому же у наставника была одна из самых высоких заработных плат среди тренеров немецкого чемпионата.

Потенциальной заменой Ковачу на посту коуча "волков" называют Ральфа Хазенхюттля, Маттиаса Яссле и Бо Свенссона.