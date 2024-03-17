Бундеслига. 26-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Байер 2:3

Голы: Доан 10, Кайтель 79 – Виртц 2, Гложек 40, Шик 53

Магия Патрика Шика начала распространяться и на Бундеслигу. Шик вывел "Байер" в 1/4 ЛЕ, забив 3 гола на 90+ минутах "Карабаху" за неделю, включая дубль в минувший четверг, перевернувший ход дуэли. А сегодня Патрик сначала помог отличиться соотечественнику Гложеку, а затем и сам в роскошной манере забил свой 50-й гол в Бундеслиге и первый в лиге в 2024-м году.

Хозяева доставляли неприятности лидеру плотным средним блоком, к которому Алонсо был готов, сделав ставку на фланги и насытив штрафную сразу двумя центрфорвардами, включая третий выход Гложека в старте за сезон. Но были и тактические сюрпризы: "Фрайбург" здорово пользовался пространством за спинами опорников "Байера", забив с этого два гола, а Леверкузен подготовил остроумную заготовку на ауты против "Чёрного леса".

Неслучайно, что уже в течение 100 секунд защита хозяев пропустила первый гол. Команда Штрайха умышленно насыщает зону подбора при аутах, оставляя другой фланг свободным. Так "Байер" быстро перевёл мяч справа налево, где Виртц сначала оттянул на себя защитника, затем принял пас от Гримальдо, разобрался с двумя защитниками и положил ещё один роскошный гол в ворота "Фрайбурга".

Ещё красивее было в первом круге, где Фло прошёл троих. Вспоминается также недавний пропущенный Атуболу от другого маленького гения Бундеслиги Джамала Мусиалы. "Фрайбург" классно обороняет зоны и ограничивает варианты для передач. Но к индивидуальному гению парни Штрайха при таком подходе уязвимы.

Но долго лидерство гостей не продлилось. Доан в ответ через 8 минут классно отделался от Паласиоса, и после паса Хелера между ног Инкапье уложил мяч в ближний угол. Дальше у "Байера" возникли проблемы с проходом обороны соперника, который к тому же огрызался на контратаках. Но до перерыва "Фрайбург" ошибся и сам. Виртц и Гримальдо снова сыграли в стенку слева, но Алекс не успевал на ответную передачу. Тем не менее, голкипер хозяев Атуболу выбил мяч на перехвате прямо на ногу Шика. Удар Патрика заблокировали, но на добивании подоспел Гложек.

На старте второго тайма "Фрайбург" пошёл в прессинг и сразу об этом пожалел. Сначала Фримпонг нашёл на другом краю штрафной Гримальдо, который опасно пробивал в дальний угол. А через пару минут Джереми в быстрой атаке прострелил на Шика, который невероятным ударом от двух штанг отпраздновал юбилейный гол в Германии.

Дальше "Байер" перешёл на удержание. И хоть и выглядел лучше даже на финальном отрезке, снова без нервов подопечные Алонсо не закончили. Кайтель за 10 минут до конца основного времени остроумно забежал в слепую зону Джаки и со второй попытки пробил Градецкого. Поэтому последние минуты были тревожными, хотя если кто и был ближе к очередному голу, так это "Байер". 2:3.

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гульде, Гинтер (Линхарт, 62), Гюнтер – Хефлер – Доан, Рель (Кайтель, 76), Хелер (Филипп, 76), Грифо (Муслия, 62) – Шаллаи (Грегорич, 62)

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг (Телла, 83), Джака, Паласиос (Тапсоба, 89), Гримальдо – Виртц – Шик (Адли, 76), Гложек (Андрих, 83)

Предупреждение: Хефлер 72