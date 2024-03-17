Бундеслига. 26-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Айнтрахт 3:1

Голы: Адейеми 33, Хуммельс 81, Джан 90+3 (п) – Гётце 13

"Боруссии" было очень важно уйти на перерыв с победой. Конкуренты за ЛЧ из "РБ Лейпцига" набрали серьёзный ход, а финальный отрезок сезона обещает быть сумасшедшим – после международной паузы Дортмунд за месяц сыграет с топ-3 командами Бундеслиги, против Лейпцига, а также две игры 1/4 ЛЧ против "Атлетико".

На таком фоне домашняя игра против соседей по таблице из "Айнтрахта" выглядела обязательной для набора 3 очков. Но лёгкой прогулки никто не ждал – до этого у "Боруссии" было всего 2 пункта в 5 матчах против команда из верхней шестёрки, а отсутствие Забитцера обещало проходной двор в собственной опорной зоне. Эдин Терзич своеобразно решил "проблему Забитцера" – вышел с Брандтом и Ройсом в роли свободных восьмёрок. Что идеально подходило плану Дино Топмёллера на игру.

"Орлы" сегодня отказались от своей хищной сущности, предпочтя питаться падалью. То есть отказались от высокого прессинга в пользу среднего блока, выжидая редкие возможности для контратак. Подход более чем оправданный, учитывая хромой билд-ап Дортмунда и слабый rest defence оппонента. А также наличие в старте медлительного Хуммельса и Ройса в центре поля.

И уже в течение 15 минут беда пришла на ворота хозяев. "Боруссия" увлеклась атакой, в ходе которое 6 игроков зашли в чужую штрафную. И никто из этих 6 полевых не удосужился накрыть Пачо, который первым касанием отобрал мяч, вторым подработал, а третьим отправил Мармуша на буллит против Майера. При этом последний защитник Шлоттербек ещё и выдвинулся на египтянина, не достал мяч и оставил свою половину поля пустой. Мармуш издевательски легко убежал от Хуммельса, но 1 на 1 не реализовал. Зато на добивании блестяще сыграла другая звезда Дортмунда 2010-тых Марио Гётце.

Но ещё до перерыва "Боруссия" по делу отыгралась. Дортмунд сегодня тоже подготовился к оппоненту, удивляя их оборону навесами из глубины и постоянными разворотами атаки с фланга на фланг. Так пришёл момент Фюллькруга, удар которого с линии вынес всё тот же Пачо. И так же пришёл ответный мяч, в котором Мален прорвался справа и прострелил вдоль вратарской на одинокого Адейеми.

Во втором тайме на поле начался реальный хаос. Хозяева выглядели несколько предпочтительнее, хотя самый острый момент был у гостей. Ещё один экс-дортмундец Кнауфф навесил в коробку, после чего Мармуш чудом не расстрелял Майера метров с 8. После этого Тута заблокировал опасный удар Бранда. А в концовке "Боруссию" спас стандарт. Вспомнить молодость этим вечером решил и Хуммельс, в доминантной манере замкнувший подачу со штрафного. А на финише Байно-Гиттенс заработал пенальти, который реализовал Джан, которого 5 минутами ранее едва по ошибке не удалили с поля. 3:1. "Боруссия" в четвёрке.

Боруссия Д: Майер – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Бенсебайни, 85) – Джан – Брандт (Озджан, 85), Ройс (Нмеча, 65) – Мален, Адейеми (Байно-Гиттенс, 65) – Фюллькруг (Мукоко, 74)

Айнтрахт: Трапп – Кох, Тута (Чендлер, 90), Пачо – Дина-Эбимбе (Шаиби, 67), Схири (Хасебе, 90), Ларссон, Нкунку – Гетце (Экитик, 74), Кнауфф (Бута, 74) – Мармуш