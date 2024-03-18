Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Фрайбурга Штрайх покинет свой пост по окончании сезона после 29 лет в клубе
Ветеран тренерского цеха принял решение начать новый этап
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.
Об этом 58-летний специалист публично заявил через клубные соцсети.
"Этот клуб - моя жизнь. Я долго и упорно думал, но считаю, что спустя 29 лет настало подходящее время, чтобы впустить сюда новых людей, новую энергию, новые возможности... Для меня всегда было важно не упустить правильный момент, чтобы уйти", - подчеркнул наставник.
Стоит отметить, что Штрайх находится в структуре "Фрайбурга" с 1995 года. С 2007 по 2011 годы он занимал должность ассистента в первой команде, и на протяжении последних 12 лет являлся главным тренером немецкого клуба.
Под руководством Штрайха "Фрайбург" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы, а также один раз дошёл до финала Кубка Германии.
Christian Streich hört nach 29 Trainer-Jahren beim #SCF zum Saisonende auf. pic.twitter.com/UnWqt7wTmu— SC Freiburg (@scfreiburg) March 18, 2024
Популярное сейчас
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Гарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида