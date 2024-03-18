Тренер Фрайбурга Штрайх покинет свой пост по окончании сезона после 29 лет в клубе

Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.

Об этом 58-летний специалист публично заявил через клубные соцсети.

"Этот клуб - моя жизнь. Я долго и упорно думал, но считаю, что спустя 29 лет настало подходящее время, чтобы впустить сюда новых людей, новую энергию, новые возможности... Для меня всегда было важно не упустить правильный момент, чтобы уйти", - подчеркнул наставник.

Стоит отметить, что Штрайх находится в структуре "Фрайбурга" с 1995 года. С 2007 по 2011 годы он занимал должность ассистента в первой команде, и на протяжении последних 12 лет являлся главным тренером немецкого клуба.

Под руководством Штрайха "Фрайбург" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы, а также один раз дошёл до финала Кубка Германии.