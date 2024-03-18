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Мюнхенская Бавария готова продать одного из своих лидеров

Германия

Йозуа Киммих может покинуть свой клуб

Мюнхенская Бавария готова продать одного из своих лидеров

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Мюнхенская "Бавария" готова летом продать своего опорного полузащитника Йозуа Киммиха, если получит соответствующее предложение.

Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2025 года. Переговоры по продлению соглашения пока не планируются, но игрок готов присоединиться к другому клубу

Киммих в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
sport sky
Опубликовал: Екатерина Власова
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