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Мюнхенская Бавария готова продать одного из своих лидеров
Йозуа Киммих может покинуть свой клуб
Мюнхенская "Бавария" готова летом продать своего опорного полузащитника Йозуа Киммиха, если получит соответствующее предложение.
Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2025 года. Переговоры по продлению соглашения пока не планируются, но игрок готов присоединиться к другому клубу
Киммих в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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Источник:sport sky
Опубликовал: Екатерина Власова
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