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Bild: Хуммельс хочет завершить карьеру по окончании сезона
Известный центрбек может уже в скором времени повесить бутсы на гвоздь
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс задумывается о завершении карьеры. Об этом сообщает Bild.
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По информации источника, немец не хочет упустить подходящий момент для принятия этого решения. К тому же, уходу ветерана способствует недостаток игровой практики в последней время.
Контракт 35-летнего Хуммельса со "шмелями" истекает этим летом. Помимо "Боруссии", Матс также выступал в составе "Баварии". В нынешнем сезоне Бундеслиги он провёл 19 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами.
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