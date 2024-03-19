Bild: Хуммельс хочет завершить карьеру по окончании сезона

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс задумывается о завершении карьеры. Об этом сообщает Bild.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации источника, немец не хочет упустить подходящий момент для принятия этого решения. К тому же, уходу ветерана способствует недостаток игровой практики в последней время.

Контракт 35-летнего Хуммельса со "шмелями" истекает этим летом. Помимо "Боруссии", Матс также выступал в составе "Баварии". В нынешнем сезоне Бундеслиги он провёл 19 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами.