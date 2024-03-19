Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль сообщил, что клуб пытается продлить соглашение со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

"Мы прислали Дэвису очень конкретное, благодарное предложение. В определенный момент жизни нужно сказать "да" или "нет".

"Мадридский "Реал" не связывался с нами по поводу трансфера Альфонсо", - добавил Эберль.

Контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до июня 2025 года. Защитник в этом сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.