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Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Германия

Макс Эберль прокомментировал ситуацию с соглашением защитника

Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Marca

Новина українською

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль сообщил, что клуб пытается продлить соглашение со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

"Мы прислали Дэвису очень конкретное, благодарное предложение. В определенный момент жизни нужно сказать "да" или "нет".

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"Мадридский "Реал" не связывался с нами по поводу трансфера Альфонсо", - добавил Эберль.

Контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до июня 2025 года. Защитник в этом сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Альфонсо Дэвис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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