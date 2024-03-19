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Кроос - о Мусиале и Виртце: Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры

Германия

Тони высказался о молодых игроках, которые вызваны в сборную Германии

Кроос - о Мусиале и Виртце: Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Тони Кроос, полузащитник сборной Германии, высказался о двух молодых талантах команды: Джамале Мусиала и Флориане Виртце.

"Я не очень смотрю Бундеслигу, больше Лигу чемпионов. Там я увидел Джамала. Если бы я никогда не видел его раньше, мне было бы достаточно сегодняшней утренней тренировки. Речь идет о том, что они имели свободу играть в свой футбол. Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры".

Напомним, что сборная Германии сыграет товарищеские матчи против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).

Читайте также"Футбол - это спорт для молодых". Экс-игрок Баварии раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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