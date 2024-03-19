Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос - о Мусиале и Виртце: Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры
Тони высказался о молодых игроках, которые вызваны в сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Тони Кроос, полузащитник сборной Германии, высказался о двух молодых талантах команды: Джамале Мусиала и Флориане Виртце.
"Я не очень смотрю Бундеслигу, больше Лигу чемпионов. Там я увидел Джамала. Если бы я никогда не видел его раньше, мне было бы достаточно сегодняшней утренней тренировки. Речь идет о том, что они имели свободу играть в свой футбол. Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры".
Напомним, что сборная Германии сыграет товарищеские матчи против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).
Популярное сейчас
- Уже судил эти команды. Известна бригада арбитров матча Босния и Герцеговина - Украина
- Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида