Кроос - о Мусиале и Виртце: Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры

Тони Кроос, полузащитник сборной Германии, высказался о двух молодых талантах команды: Джамале Мусиала и Флориане Виртце.

"Я не очень смотрю Бундеслигу, больше Лигу чемпионов. Там я увидел Джамала. Если бы я никогда не видел его раньше, мне было бы достаточно сегодняшней утренней тренировки. Речь идет о том, что они имели свободу играть в свой футбол. Они исключительные игроки, которые получают удовольствие от игры".